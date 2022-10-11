Главный экономист МВФ: худшее впереди, многие воспримут ситуацию в 2023 году как рецессию

МВФ заявил, что для мировой экономики «худшее еще впереди»

В то же время МВФ вновь улучшил оценку динамики российской экономики в 2022 году. Он ожидает ее падения на 3,4 вместо 6%, прогнозировавшихся им в июле

Фото: Aly Song / Reuters

Глобальная экономика по-прежнему испытывает серьезные трудности и худшее для нее «еще впереди», заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

Он пояснил, что мировая экономика до сих пор находится под влиянием трех «мощных факторов»: боевых действий на Украине, «кризиса стоимости жизни, вызванного расширяющимся инфляционным давлением», а также снижения экономической активности в Китае.

При этом МВФ сохранил июльский прогноз по росту глобальной экономики в 2022 году на уровне 3,2%. В 2023 году он ожидает замедления роста до 2,7%, что на 0,2 п.п. ниже прошлого прогноза. При этом Международный валютный фонд отмечает, что существует 25-процентная вероятность, что показатель может опуститься и ниже 2%, отметил Гуринша.

«Более трети мировой экономики в этом или следующем году ждет сокращение, а в трех крупнейших экономиках (США, Европейского союза и Китая) продолжится стагнация. Иными словами, худшее еще впереди, и для многих людей ситуация в 2023 году будет восприниматься как рецессия», — заявил экономист.

При этом МВФ вновь улучшил оценку динамики российской экономики в 2022 году. Он ожидает ее падения на 3,4 вместо 6%, прогнозировавшихся им в июле и 8,5% — в апреле. Прогноз на 2023 год также оказался более позитивным: снижение ВВП России, как полагают в МВФ, составит 2,3%, а не 3,5%.

Что касается Европы, продолжил Гуринша, энергетический кризис не станет для нее лишь «временным шоком», поскольку изменение геополитической структуры поставок энергоносителей после начала боевых действий на Украине «широко и необратимо».

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«Европу ждет трудная зима в 2022 году, но зима 2023 года, вероятно, будет еще труднее. Бюджетным органам региона необходимо соответствующим образом планировать свои шаги и строить взаимодействие», — отметил эксперт.

Энергетический кризис в Европе усугубился на фоне введения санкций против Москвы и сокращения поставок российского газа. Таким образом ЕС пытается снизить зависимость от российского топлива и лишить страну прибыли от его продажи.

Российские власти введенные санкции считают незаконными. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в том числе «абсурдные решения и действия» Европы, ее отдельных стран и США и привели к «начинающемуся мировому шторму».