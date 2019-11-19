Компенсации авиакомпаниям за подорожавший керосин перенесли на 2020 год

Компенсации авиакомпаниям за подорожавший керосин перенесли на 2020 год

Речь идет о 23 млрд руб. из резервного фонда, выделение которых планировалось до 1 ноября. Выплаты согласованы, но свободных денег нет, пояснили в Минтрансе

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Выплата компенсаций авиакомпаниям из-за резкого роста цен на керосин в 2018 году перенесена на 2020 год. Об этом сообщил журналистам заместитель министра транспорта Александр Юрчик, передает корреспондент РБК.

«Не хотел бы, чтобы Минфин воспринимали как некоторое зло. Странно было бы, если бы они не перепроверяли, достаточно ли обоснованы цифры и подсчеты», — сказал Юрчик. По его словам, выплаты в объеме 23 млрд руб. из резервного фонда правительства уже согласованы.

«Другое дело, денег таких свободных нет. Принято решение перенести рассмотрение выплат на следующий год», — сказал чиновник. Юрчик добавил, что среди вариантов выплат рассматривается рассрочка. «Мы хотим все и сразу, но нам предлагают по частям», — подчеркнул он.

Компенсации планировалось выплатить авиакомпаниям до ноября этого года. Именно об этом сроке речь шла в перечне поручений президента Владимира Путина правительству. Предполагалось, что деньги будут выделены из резервного фонда.