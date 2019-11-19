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Компенсации авиакомпаниям за подорожавший керосин перенесли на 2020 год
Речь идет о 23 млрд руб. из резервного фонда, выделение которых планировалось до 1 ноября. Выплаты согласованы, но свободных денег нет, пояснили в Минтрансе
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Выплата компенсаций авиакомпаниям из-за резкого роста цен на керосин в 2018 году перенесена на 2020 год. Об этом сообщил журналистам заместитель министра транспорта Александр Юрчик, передает корреспондент РБК.

«Не хотел бы, чтобы Минфин воспринимали как некоторое зло. Странно было бы, если бы они не перепроверяли, достаточно ли обоснованы цифры и подсчеты», — сказал Юрчик. По его словам, выплаты в объеме 23 млрд руб. из резервного фонда правительства уже согласованы.

«Другое дело, денег таких свободных нет. Принято решение перенести рассмотрение выплат на следующий год», — сказал чиновник. Юрчик добавил, что среди вариантов выплат рассматривается рассрочка. «Мы хотим все и сразу, но нам предлагают по частям», — подчеркнул он.

Бизнес
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо

Компенсации планировалось выплатить авиакомпаниям до ноября этого года. Именно об этом сроке речь шла в перечне поручений президента Владимира Путина правительству. Предполагалось, что деньги будут выделены из резервного фонда.

Бизнес
Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году

Согласно отчету Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), совокупный убыток российских авиакомпаний в первом квартале 2019 года составил 45,3 млрд руб. Цифра оказалась сопоставима с убытком за весь 2018 год, составившим, по оценкам Минфина, около 50 млрд руб. В отчете отдельно говорилось о росте затрат на авиатопливо. Так, в четвертом квартале 2018 года пиковая стоимость авиакеросина была на уровне 47,6 тыс. руб. за тонну. При этом, несмотря на то, что в первом квартале 2019 года средневзвешенная стоимость топлива снизилась и составила 43,26 тыс. руб. за тонну, это оказалось на 12,3% выше стоимости топлива за аналогичный период предыдущего года.

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Авиакомпании попросили ₽30 млрд из бюджета для сдерживания цен на билеты

В октябре АЭВТ попросила правительство снизить планку для начала выплат компенсаций с 48,3 тыс. руб. до примерно 40 тыс. руб. за тонну, а также выделить единовременно 23 млрд руб., чтобы не допустить резкого подорожания авиабилетов.

Авторы: Мария Кокорева, Мария Бондаренко
Теги: авиакомпании, компенсации, керосин
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