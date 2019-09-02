Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году

На ситуацию влияет рост цен на авиакеросин — за прошлый год топливо подорожало на 30%. Предложенными властями мерами поддержки слишком сложно воспользоваться, считает глава АЭВТ Борис Шокуров

Фото: Евгений Биятов /РИА Новости

По итогам 2019 года стоимость авиабилетов вырастет на 9-10% по сравнению с прошлым годом, заявил «Известиям» заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

«Авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — сказал он.

Так, по подсчетам АЭВТ, в первом квартале авиаперевозчики потеряли на 32% больше, чем годом ранее — 45 млрд руб. Тогда как операционные убытки за весь 2018 год составили приблизительно 54 млрд руб.

При этом керосин с текущего начала года подорожал на 1,5-2%, но в прошлом рост стоимости превысил порог в 30%. С 1 августа в силу вступил демпфер на керосин — авиакомпании смогут получить компенсации, если экспортная цена топлива, учитывающая затраты на логистику, превысит 48,3 тыс. руб. за тонну. По мнению Шокурова, планка установлена слишком высоко и не позволяет воспользоваться демпфером. В «Уральских авиалиниях» назвали механизм компенсаций малоэффективным, указав на то, что он не привязан к реальным розничным ценам.