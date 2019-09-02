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Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году
На ситуацию влияет рост цен на авиакеросин — за прошлый год топливо подорожало на 30%. Предложенными властями мерами поддержки слишком сложно воспользоваться, считает глава АЭВТ Борис Шокуров
Фото: Евгений Биятов /РИА Новости

По итогам 2019 года стоимость авиабилетов вырастет на 9-10% по сравнению с прошлым годом, заявил «Известиям» заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

«Авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — сказал он.

Так, по подсчетам АЭВТ, в первом квартале авиаперевозчики потеряли на 32% больше, чем годом ранее — 45 млрд руб. Тогда как операционные убытки за весь 2018 год составили приблизительно 54 млрд руб.

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При этом керосин с текущего начала года подорожал на 1,5-2%, но в прошлом рост стоимости превысил порог в 30%. С 1 августа в силу вступил демпфер на керосин — авиакомпании смогут получить компенсации, если экспортная цена топлива, учитывающая затраты на логистику, превысит 48,3 тыс. руб. за тонну. По мнению Шокурова, планка установлена слишком высоко и не позволяет воспользоваться демпфером. В «Уральских авиалиниях» назвали механизм компенсаций малоэффективным, указав на то, что он не привязан к реальным розничным ценам.

На сайте АЭВТ сообщается, что в ассоциацию входят 27 авиакомпаний, включая Utair, «ВИМ-Авиа», Red Wings, «Саратовские авиалинии», NordStar и другие.

Авиакомпании могут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера в случае, если цены на нефть поднимутся до $65 за баррель, сообщили изданию в пресс-службе Минфина. Там напомнили, что это только одна из мер поддержки и с 2015 года перевозчикам компенсируют расходы на покупку керосина в размере 3 024 руб. за тонну.

В ходе прямой линии президент Владимир Путин обратил внимание на то, что в прошлом году цены на керосин выросли на 30%, а авиабилеты подорожали на 9%. «У нас никогда такого не было. У нас рост [цен на авиабилеты] в среднем составлял в год 2%, а здесь сразу почти 10%», — сказал глава государства. Он предложил включить авиакеросин в соглашение с нефтяниками о стабилизации цен, которое предполагает демпфирующую надбавку компаниям за сдерживание цен на топливо.

Автор: Константин Нагаев
Теги: авиакомпании, билеты
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