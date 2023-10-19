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Требование о продаже валюты затронуло иностранные «дочки» экспортеров

Правительство: экспортеры должны обеспечить продажу валюты зарубежными «дочками»
Колебания курса рубля могут быть связаны с тем, что валютная выручка не возвращается в полном объеме, отмечал Путин. Он выражал мнение, что принятые меры дадут эффект
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Фото: Михаил Фомичев / ТАСС
Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

Требование об обязательной продаже валютной выручки, утвержденное президентом Владимиром Путиным в отношении ряда российских экспортеров, распространяется на их дочерние предприятия за рубежом, следует из постановления правительства. Документ опубликован на портале правовых актов.

Также в документе предусмотрена возможность экспортера попросить правкомиссию права не осуществлять обязательную продажу валютной выручки в размере, равном сумме иностранной валюты, которую экспортер направляет «на удовлетворение требований, выраженных в иностранной валюте».

Об указе Путина 11 октября сообщало правительство. Сам документ не публиковался. Кремль пояснял, что данный указ — для служебного пользования и «по понятным причинам список компаний не будет опубликован».

В сообщении правительства отмечалось, что в указе 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Изначально рубль существенно не отреагировал на решение властей. На следующее утро, 12 октября, доллар потерял почти 4 руб. и торговался ниже 97 руб. впервые с конца сентября. На закрытии торгов 19 октября стоимость доллара на Московской бирже составляла 97,05 руб.

13 октября аппарат правительства пояснил, что экспортеры должны будут зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема. На зачисление не менее 80% выручки на счета в России дается 60 дней, на продажу не менее 90% от этого объема — две недели. Требования вступили в силу с 16 октября.

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Цель принятых мер — создание «долговременных условий для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка», отмечал первый вице-премьер Андрей Белоусов. По словам президента Владимира Путина, есть основания полагать, что рубль колеблется, поскольку валютная выручка не возвращается в достаточном объеме. «Посмотрим, как будет работать инструмент. <...> На мой взгляд, эффект будет», — заявлял он.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
валютная выручка продажа правительство
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