Путин назвал цели указа о валютной выручке

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Указ об обязательной продаже некоторыми компаниями валютной выручки принесет пользу, он должен решить проблему разбалансировки денежных потоков, заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Киргизии. Так он ответил на вопрос, насколько указ стабилизирует ситуацию.

«Посмотрим, как будет работать этот инструмент, но это результат работы правительства, администрации президента и ЦБ. <...> Разные подходы к решению этой проблемы есть. Проблема существует, связана она с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего, потоков, связанных с валютой», — сказал он.

Как отметил глава государства, есть основания полагать, что курс рубля колеблется в том числе потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка. По мнению Путина, эффект от меры будет.

Указ об обязательной продаже валютной выручки для отдельных компаний подписал 11 октября президент Владимир Путин. Они будут обязаны в течение полугода репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством.

Цель этих мер — «повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций», а также стабилизировать валютный курс, уточнили в кабмине.

Указ коснулся 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса.

В них появятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых будут входить мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. Какие именно компании попали под указ — неизвестно, так как документ является закрытым, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.