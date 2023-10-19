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Опрошенные ЦБ аналитики вновь ухудшили прогноз по рублю

Опрос ЦБ: средний курс доллара в 2024 году составит ₽94, в 2025-м — ₽97,5
Несмотря на недавнее укрепление рубля, в будущем аналитики ждут ослабления российской валюты, следует из опроса ЦБ. В 2024 году средний курс составит 94 руб., в 2025-м — 97,5 руб.
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Аналитики крупнейших российских банков и инвесткомпаний, участвующие в макроэкономическом опросе Банка России, снова ухудшили прогноз по курсу рубля на 2023-й и на последующие три года, следует из данных, опубликованных регулятором. В рамках опросов, проведенных в июле, сентябре и ранее, эксперты уже пересматривали свои прогнозы по курсу в худшую сторону. В последний раз они улучшали в декабре 2022 года.

Участники опроса считают, что среднегодовой курс рубля к доллару в 2023 году составит 86. В сентябре участники опроса прогнозировали курс в 85,5 руб. за доллар.

Прогнозы на последующие три года ухудшены сильнее. В 2024 году, по мнению аналитиков, средний курс рубля к доллару составит ₽94, месяцем ранее они предсказывали курс в 89,9 руб. за доллар в этом же отчетном периоде. Прогноз на 2025 год ухудшен с 90,8 до 97,5 руб. за доллар, на 2026-й — с 92 до 98,2 руб.

Кроме того, аналитики пересмотрели свои ожидания по инфляции. Месяцем ранее они считали, что по итогам этого года цены вырастут на 6,3%, в октябре они ухудшили свой прогноз до 7%. К обозначенной Банком России цели в 4% инфляция вернется в 2025 году, полагают эксперты.

Прогноз по темпам роста ВВП, напротив, улучшен, свидетельствуют данные макроопроса. По мнению его участников, по итогам 2023 года прирост составит 2,5% против 2,2%, спрогнозированных ранее. В последующие три года ВВП будет расти на 1,5% в год, полагают аналитики.

Также эксперты пересмотрели свои ожидания относительно ключевой ставки ЦБ. В 2023 году средняя ключевая ставка составит 9,8% (ранее было 9,3%), а в 2025-м — 12,6% вместо ранее спрогнозированных 10%. Ожидаемый уровень ключевой ставки на 2026 год — 8,2%.

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Сентябрь был для рубля удачным периодом. Большую часть месяца на российском валютном рынке не наблюдалось значимой волатильности, отмечал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. Этому способствовало двукратное повышение ключевой ставки (сначала с 8,5% до 12% в августе, затем до 13% в сентябре) и рост продаж валюты крупнейшими экспортерами. За сентябрь рубль потерял к доллару 2%, оценивали в Банке России. «Основное ослабление валютного курса пришлось на последние несколько дней месяца (с 27 по 29 сентября рубль ослаб на 1,6% относительно доллара США) на фоне роста спроса на валютную ликвидность со стороны отдельных участников», — отмечалось в обзоре.

Но в октябре ситуация изменилась. 6 октября доллар впервые с марта 2022 года по итогам торгов (не в моменте, а на закрытие) стоил больше 100 руб. Ослабление могло быть связано с оттоком капитала, так как экспортеры оставляли на зарубежных счетах часть полученной валютной выручки вместо ее продажи на российском рынке, объясняли опрошенные РБК эксперты. Но после преодоления рублем отметки в 100 за доллар президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий отдельных экспортеров репатриировать не менее 80% выручки и продавать не менее 90% от заведенного в Россию объема. Это позволило рублю укрепиться, на 17:30 мск 19 октября доллар на Мосбирже стоит 96,8 руб.

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