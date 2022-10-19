Белый дом сообщил о планах продать 15 млн баррелей нефти из резерва

Президент США Джо Байден анонсировал новые шаги по укреплению энергетической безопасности США. В частности, Министерство энергетики намерено продать 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва для снижения цен на бензин в стране, сообщается на сайте Белого дома.

«Министерство энергетики выпустит завтра утром уведомление о продаже 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), которые должны быть поставлены в декабре», — говорится в сообщении.

Это завершит реализацию объявленного Байденом весной плана по высвобождению из запасов 180 млн баррелей нефти. При этом в случае необходимости Минэнерго должно быть готовым к продаже дополнительных объемов сырья из резерва предстоящей зимой.

Для восполнения запасов Соединенные Штаты планируют начать закупать нефть при цене $67-72 за баррель или ниже.

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