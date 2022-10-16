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Генсек ОАПЕК назвал своевременным решение снизить добычу нефти

Генсек ОАПЕК назвал верным и своевременным решение ОПЕК+ снизить добычу нефти
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Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным, заявил генеральный секретарь Организации арабских стран—экспортеров нефти (ОАПЕК) Али бин Сабт, передает Reuters.

По словам Али бин Сабта, решение было принято с учетом «неопределенности, связанной с динамикой мировой экономики», и соответствовало подходу ОПЕК+ к «принятию активных мер по предотвращению каких-либо дисбалансов на рынке нефти»,

ОАПЕК была основана в 1968 году, в организацию входят Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.

5 октября страны ОПЕК+  договорились сократить добычу нефти на рекордные с 2020 года 2 млн барр. в сутки. Это необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, заявил вице-премьер России Александр Новак. США осудили это решение и собрались направить на рынок 10 млн барр. нефти из стратегического запаса в ноябре, чтобы добиться снижения цен на сырье.  Евросоюз на следующий день утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает введение потолка на российские нефть и нефтепродукты.

В Белом доме США считают, что принятое ОПЕК+ решение свидетельствует о том, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Эр-Рияд это отрицает и подчеркивает, что оно носит исключительно экономический характер.

Теги
ОПЕК ОПЕК+ добыча нефти сокращение нефтедобычи
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