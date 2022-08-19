Правительство ввело квоты на вывоз макулатуры из страны

Ограничения будут действовать до 3 декабря. Квотами власти хотят поддержать производителей картонной тары и не допустить дефицита на внутреннем рынке

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правительство установило временные квоты в 30 тыс. т на вывоз макулатуры. Они будут действовать с 3 сентября по 3 декабря.

«Решение направлено на поддержку производителей картонной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции. Оно также позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке», — пояснили в кабмине.

Минпромторг до конца августа распределит объемы между экспортерами.

В апреле в Лиге переработчиков макулатуры сообщили о падении спроса на российский тарный картон, так как после начала военной операции на Украине поставки в эту страну и в Западную Европу прекратились. Из-за ухода крупных иностранных ретейлеров сократился спрос и на внутреннем рынке. Поэтому производители решили сократить выпуск упаковочного картона на четверть.

В том же месяце Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России, запретив экспорт в страну бумагу, картон, типографские краски. После этого у некоторых производителей продуктов возникли трудности с упаковкой: так, «Сады Придонья» пожаловались на дефицит необходимых материалов, «в том числе некоторых видов картона».

В июле шведская упаковочная компания Tetra Pak объявила об уходе из России и передаче своего российского подразделения местному менеджменту. Компании принадлежал завод в подмосковной Лобне — самое крупное в Восточной Европе предприятие по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. Ушел из страны и норвежский Elopak — производитель упаковки PurePak. До этого компании сократили экспорт в Россию и деятельность в стране.

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В июне вице-премьер Виктория Абрамченко сообщала, что российские власти начали эксперимент по замещению иностранной упаковки отечественными аналогами. Самый насущный, по ее словам, вопрос — создание аналогов асептической упаковки Tetra Pak и PurePak, которая позволяет обеспечивать длительное хранение продуктов без консервантов. Среди участников эксперимента Абрамченко назвала группу Mondi (ей принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс — целлюлозно-бумажный комбинат в Коми) и производителей молочных продуктов.