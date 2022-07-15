Производитель упаковки Pure-Pak продал бизнес в России менеджменту

В Elopak заявили, что это решение является наилучшим для будущего сотрудников компании в России. Российское подразделение было создано в 1998 году

Фото: elopak.com

Норвежский производитель упаковки Elopak, владелец бренда Pure-Pak, продал российский бизнес местному менеджменту, сообщается на сайте компании.

«Сегодня было достигнуто соглашение о передаче российского бизнеса (ОАО «Элопак») местному менеджменту, будет передано 100% акций», — сообщила компания. В Elopak заявили, что операционная деятельность российского бизнеса перешла под контроль местного руководства, теперь он работает самостоятельно, а норвежская фирма продолжает воздерживаться от любых операций в России.

«Это решение является результатом многомесячных размышлений, в результате которого было найдено решение, которое наилучшим образом обеспечивает будущее cотрудников Elopak в России», — заключили в компании. Для завершения сделки требуется одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, добавили в пресс-службе.

По данным «РБК Компании», российское подразделение АО «Элопак» было учреждено в 1998 году. Гендиректором является Павел Вылегжанин.

4 марта Elopak сообщила о приостановке всех операций в России до последующего уведомления. Тогда в компании также заявили о временном закрытии завода в городе Фастове Киевской области Украины, чтобы обеспечить безопасность сотрудников. Компания пообещала оценить, как лучше всего адаптировать деятельность, чтобы жители Восточноевропейского региона продолжали иметь доступ к товарам первой необходимости.

В мае источник «РИА Новости» сообщил, что головной офис шведской компании-производителя упаковки Tetra Pak разорвал связи с российским АО «Тетра Пак» из-за антироссийских санкций. Однако в компании эту информацию опровергли. Ее представитель указал, что компания продолжает работу на российском рынке, а также производство на фабрике в Московской области.

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В июне газета Dagens Nyheter сообщила, что власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию. Tetra Pak была в числе компаний, которые попросили власти Швеции освободить их от исполнения санкций ЕС, чтобы продолжить экспорт в Россию. Производитель объяснил свою просьбу гуманитарными соображениями, поскольку компания производит «семь из десяти упаковок для молока и соков», в том числе для детского питания. Шведские власти не сочли эти аргументы убедительными, указала газета.

Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК говорила, что российские власти начали эксперимент по замещению иностранной упаковки для продуктов отечественными аналогами. Самым насущным, по ее словам, является вопрос создания аналогов асептической упаковки Tetra Pak и Pure-Pak, которая позволяет обеспечивать длительный срок хранения продуктов без консервантов.