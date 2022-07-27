В ФРГ предупредили о риске дефицита туалетной бумаги из-за «Газпрома»
Если в ближайшие месяцы в Германию не поступит достаточный объем газа, многие продукты бумажной промышленности, в том числе туалетная бумага, могут оказаться в дефиците. Об этом в интервью газете Zeit сообщил председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.
По его словам, бумажная промышленность очень зависит от дешевой энергии, поэтому риск прекращения поставок газа из России является значимым. «Я очень боялся, что Россия может отключить нам газ. В то же время я на самом деле оптимист и все время думал: сейчас они этого не сделают», — сказал Шаллер.
Глава ассоциации уточнил, что для сушки бумаги на производстве требуется очень много энергии, на которую уходит значимая часть доходов. «Эксплуатация бумажной фабрики подразумевает использование воды, электричества, тепла и персонала. Технология очень проверенная и проверенная, вы не можете изменить ее так быстро», — пояснил он.
Цены на газ в Европе растут с начала июня, когда «Газпром» объявил о сокращении поставок газа через «Северный поток-1» из-за невозврата из ремонта одной из турбин, использующихся на компрессорной станции «Портовой» газопровода. На этом фоне поставки газа сократились с плановых 167 млн куб. м в сутки до 100 млн, а затем, после вывода из эксплуатации еще одного агрегата, — до 67 млн куб. м.
27 июля «Газпром» остановил работу еще одной турбины — таким образом поток газа сократился с 65 млн куб. м в сутки до 35 млн куб. м, или 20% от проектной мощности газопровода. На этом фоне биржевая цена превысила $2300 за 1 тыс. куб м, впервые с марта.
Власти Германии называли сокращение поставок газа по «Северному потоку-1» «стратегией Кремля». «Я считаю, что «Газпром» уже не является хозяином собственных решений», — заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, назвав ситуацию вокруг «Северного потока-1» и турбин для него фарсом: «Все политизировано, договоренности больше не соблюдаются». Россия ранее отвергала обвинения в том, что сокращение поставок по «Северному потоку-1» вызвано политическими причинами.
По словам Хабека, договоренность стран Евросоюза сократить потребление газа на 15% до конца марта следующего года стала «сильным сигналом всем тем, кто насмехается над ЕС, и тем, кто презирает его».