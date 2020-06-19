Минэкономразвития отчиталось о падении ВВП в мае двузначными темпами

По оценкам министерства, ВВП страны в мае сократился на 10,9%, а в целом за первые пять месяцев объем экономики снизился на 3,7%. В прошлом месяце сокращение ВВП составляло 12%

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Объем российской экономики в мае сократился в годовом выражении на 10,9%, следует из опубликованной Минэкономразвития «Картины деловой активности за май 2020 года».

Снижение ВВП за первый квартал, по оценке ведомства, составило 1,6%, а в целом за январь—май российская экономика сократилась на 3,7% в годовом выражении.

В целом экономическая активность в мае сохранялась ниже уровней прошлого года, говорится в отчете Минэкономразвития, хотя в некоторых отраслях спад сокращается. Так, падение выпуска обрабатывающей промышленности в мае замедлилось до 7,2% с 10% в апреле, а падение розничных продаж замедлилось до 19,2% (с 23,2% в апреле).

«Индекс открытости региональных экономик, рассчитываемый Минэкономразвития России, по состоянию на 17 июня, достиг 93,8% (по сравнению с апрельским минимумом 71,3%). В этих условиях по итогам июня ожидается дальнейшее восстановление экономической активности в несырьевом секторе (прежде всего — на потребительском рынке)», — говорится в отчете ведомства.