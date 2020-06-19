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Минэкономразвития отчиталось о падении ВВП в мае двузначными темпами

По оценкам министерства, ВВП страны в мае сократился на 10,9%, а в целом за первые пять месяцев объем экономики снизился на 3,7%. В прошлом месяце сокращение ВВП составляло 12%
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Объем российской экономики в мае сократился в годовом выражении на 10,9%, следует из опубликованной Минэкономразвития «Картины деловой активности за май 2020 года».

Снижение ВВП за первый квартал, по оценке ведомства, составило 1,6%, а в целом за январь—май российская экономика сократилась на 3,7% в годовом выражении.

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В целом экономическая активность в мае сохранялась ниже уровней прошлого года, говорится в отчете Минэкономразвития, хотя в некоторых отраслях спад сокращается. Так, падение выпуска обрабатывающей промышленности в мае замедлилось до 7,2% с 10% в апреле, а падение розничных продаж замедлилось до 19,2% (с 23,2% в апреле).

«Индекс открытости региональных экономик, рассчитываемый Минэкономразвития России, по состоянию на 17 июня, достиг 93,8% (по сравнению с апрельским минимумом 71,3%). В этих условиях по итогам июня ожидается дальнейшее восстановление экономической активности в несырьевом секторе (прежде всего — на потребительском рынке)», — говорится в отчете ведомства.

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Фото: Александр Щербак / ТАСС

Минэкономразвития также отмечает, что восстановление экономической активности в мае сдерживалось ухудшением показателей добывающего комплекса после вступления в силу сделки ОПЕК+ 1 мая. Так, добыча сырой нефти сократилась на 14,5% в годовом выражении.

Помимо этого в мае умеренно выросла безработица: если в апреле она составляла 5,8%, то в мае — 6,1%.

Ранее ведомство сообщало, что за апрель ВВП страны упал на 12% в годовом выражении. Этому способствовало введение нерабочих дней из-за распространения коронавируса в России. Также на падение объемов экономики повлияли негативная внешнеэкономическая конъюнктура и ограничения, введенные из-за вируса в странах-партнерах России, отмечали в Минэкономразвития.

Авторы: Владислав Гордеев, Мария Лисицына
Теги: Минэкономразвития, ВВП
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