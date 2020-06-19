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Экономика ,  
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Британия снова отказалась автоматически сообщать ФНС о счетах россиян

Великобритания снова решила не передавать России данные о счетах россиян в британских банках в автоматическом режиме. Сопоставление таких данных с налоговыми декларациями помогает выявить уход от налогов и вывод прибыли
Фото: Dinendra Haria / Zuma / ТАСС
Фото: Dinendra Haria / Zuma / ТАСС

Великобритания повторно не указала Россию в списке стран для автоматической передачи в 2020 году финансовой информации о россиянах за отчетный период 2019-го, следует из информации в специализированном разделе на сайте британского правительства. На это обратил внимание Telegram-канал Offshore Channel.

РБК направил запрос в HMRC (Налоговую и таможенную службу Великобритании) и ожидает ответа от ФНС по поводу того, примет ли Россия зеркальное решение.

Первый и единственный раз Великобритания автоматически обменялась данными с Россией в 2018 году за 2017 год. Однако в 2019 году Лондон отказался от такого сотрудничества без объяснения причин. Мотивы решения не разглашались, чтобы не подорвать доверие других стран, сообщила тогда РБК британская налоговая служба.

Три британских офшора решили передавать ФНС сведения о счетах россиян
Экономика
Вид острова Джерси

Автообмен по Единому стандарту отчетности (CRS) — лишь один из видов сотрудничества налоговых органов разных стран. Россия и Великобритания, как и прежде (до автообмена), продолжают обмениваться информацией по точечным запросам и данными об операциях своих транснациональных компаний в разных юрисдикциях (CbC-reporting). Отказ Великобритании от автообмена повышает интерес состоятельных россиян к этой юрисдикции, отмечали ранее налоговые консультанты.

Симметричный ответ

В ответ ФНС симметрично отказалась автоматически передавать данные Великобритании. Вместе с ней ФНС исключила из списка стран — участниц автообмена британские коронные территории — Мэн, Гернси и Джерси. Эксперты связывали это с возможным отказом островов от сотрудничества с Россией. Несмотря на это, острова оставили Россию в своих списках для автообмена на 2020 год. Но это не гарантирует передачу данных, подчеркивали эксперты. Как поясняли РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Экономика
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Участие страны в автообмене важно не только с точки зрения борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств, но и в контексте ослабления валютного контроля. С 1 января 2020 года физлица могут без ограничений зачислять средства от нерезидентов на счета в странах — участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или участницах автообмена. Великобритания, которая не обменивается данными с Россией, и Соединенные Штаты, которые никогда не присоединялись к автообмену, оказались за периметром. Россияне — владельцы активов в этих странах — по-прежнему обязаны каждый год сообщать ФНС о движении средств по счетам.

Швейцария откладывала начало автообмена с Россией до осени 2019 года из-за риска утечки, но, убедившись в надежности защиты банковской тайны, начала сотрудничество. По статистике ЦБ, Швейцария занимает первое место по объему переводов из России.

Автообмен — часть глобального плана Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с уходом от налогов и выводом прибыли.

Кроме имени и номера счета в отчетах раскрыты баланс, данные о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям и т.д. Сравнение этих данных с декларациями помогает выявить налоговые нарушения. В 2019 году ФНС рассчитывала выявить 10–15% несоответствий.

Данные за 2018 год России передали 70 юрисдикций, включая популярные офшоры. Всего в списке участников автообмена с Россией 77 стран и 12 территорий. С ним же нужно сверяться для применения льгот по валютному контролю.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, Великобритания, обмен финансовой информацией
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ФНС подтвердила отсутствие автообмена финансовой информацией с Британией
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Три британских офшора решили передавать ФНС сведения о счетах россиян
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Экономика
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