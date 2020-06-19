Британия снова отказалась автоматически сообщать ФНС о счетах россиян

Великобритания снова решила не передавать России данные о счетах россиян в британских банках в автоматическом режиме. Сопоставление таких данных с налоговыми декларациями помогает выявить уход от налогов и вывод прибыли

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Великобритания повторно не указала Россию в списке стран для автоматической передачи в 2020 году финансовой информации о россиянах за отчетный период 2019-го, следует из информации в специализированном разделе на сайте британского правительства. На это обратил внимание Telegram-канал Offshore Channel.

РБК направил запрос в HMRC (Налоговую и таможенную службу Великобритании) и ожидает ответа от ФНС по поводу того, примет ли Россия зеркальное решение.

Первый и единственный раз Великобритания автоматически обменялась данными с Россией в 2018 году за 2017 год. Однако в 2019 году Лондон отказался от такого сотрудничества без объяснения причин. Мотивы решения не разглашались, чтобы не подорвать доверие других стран, сообщила тогда РБК британская налоговая служба.

Автообмен по Единому стандарту отчетности (CRS) — лишь один из видов сотрудничества налоговых органов разных стран. Россия и Великобритания, как и прежде (до автообмена), продолжают обмениваться информацией по точечным запросам и данными об операциях своих транснациональных компаний в разных юрисдикциях (CbC-reporting). Отказ Великобритании от автообмена повышает интерес состоятельных россиян к этой юрисдикции, отмечали ранее налоговые консультанты.