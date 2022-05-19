Британия ужесточила санкции против «Аэрофлота» и «России»

Британия запретила «Аэрофлоту» и «России» продавать слоты на взлет и посадку в аэропортах

Лондон расширил санкции против трех российских авиаперевозчиков, запретив им продавать их неиспользованные слоты на взлет и посадку в британских аэропортах. В Британии считают, что Россия может получить от этого до £50 млн

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Великобритания ужесточила санкции против трех российских авиаперевозчиков с государственным участием: «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и авиакомпании «Россия». Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД и Минтранса Соединенного королевства.

«Новые санкции против российских авиакомпаний не позволят им получить деньги от продажи посадочных слотов в основных британских аэропортах на сумму до £50 млн. Введенные 19 мая санкции против государственных «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и «России» делают невозможной для них продажу неиспользованных слотов», — говорится в сообщении.

Слотом в авиации называют разрешение на взлет или посадку самолета в определенном аэропорту в определенный день в течение определенного периода времени. Это разрешение предназначено для планирования использования воздушного судна и отличается от разрешения на взлет и посадку от диспетчерской службы во время выполнения рейса. Слоты или ограничения на них являются инструментом управления воздушным движением в сильно загруженных аэропортах для равномерного распеределения вылетающих или прибывающих рейсов.

Ранее власти Британия закрыли воздушное пространство для авиакомпаний из России. Садиться на территории страны также запретили частным самолетам «олигархов». Посадку и обслуживание российских самолетов в Британии, а также вхождение в воздушное пространство страны российских самолетов объявили уголовным преступлением.

В Британии 24 февраля ввели санкции против многих российских компаний, в том числе авиаперевозчиков «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Россия». Санкции предусматривают заморозку активов.

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