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«Аэрофлот» и «Победа» перейдут на российскую систему бронирования билетов

«Аэрофлот» заменит американскую Sabre на российскую систему бронирования билетов
Группа «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования билетов «Сирена-Трэвел», партнером которой является «Ростех». Ранее S7 заявила о намерении перейти на другую российскую систему — ОРС
«Аэрофлот» AFLT ₽29,4 -1,74% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Компании группы «Аэрофлот» — одноименная авиакомпания, «Победа» и «Россия», а также «Уральские авиалинии» до конца 2022 года перейдут на российскую систему бронирования «Сирена-Трэвел». Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха», чьим технологическим партнером является «Сирена».

Планируется, что «Аэрофлот» перейдет на эту российскую систему бронирования уже летом, указано в сообщении «Ростеха». РБК направил запрос в пресс-службы «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний».

До сих пор крупнейшие российские авиакомпании, включая группу «Аэрофлот» и S7, использовали иностранные системы бронирования билетов — американские Sabre и Navitaire, а также испанскую Amadeus (ей принадлежит Navitaire).

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Летом 2019 года правительство утвердило требования к таким автоматизированным системам, согласно которым к концу октября 2021 года они должны были перенести на территорию России базы данных и обрабатывающие вычислительные комплексы, обеспечивающие оформление внутренних авиаперевозок. Но затем сроки локализации их серверов были перенесены на год — до октября 2022 года.

«Отечественное программное обеспечение разработано «Ростехом» и технологическим партнером госкорпорации — компанией «Сирена-Трэвел». Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок», — говорится в сообщении «Ростеха». РБК направил запросы представителям Amadeus и Sabre в России.

Пресс-служба «Ростеха» отмечает, что помимо основной системы создан резервный вариант, который необходим для экстренного подключения авиакомпаний и обеспечения стабильной работы отрасли на случай, если зарубежные поставщики одномоментно откажутся исполнять обязательства. Экстренное подключение возможно в течение 24 часов.

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По данным «Ростеха», пользователями «Сирена-Трэвел» уже стали более 50 авиакомпаний, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «Алроса». Общий объем обслуженных пассажиров в системе превышает 40 млн человек.

На рынке используется и другая российская система бронирования — ТАИС, которой занимается компания «Онлайн Резервейшн Систем» (ОРС). Ее планировал разрабатывать также «Ростех» совместно с совладельцем аэропорта Внуково Виталием Ванцевым, но в итоге госкорпорация не вошла в проект, а единственным инвестором остался Ванцев. 4 мая стало известно о том, что S7 (использует Amadeus) планирует перейти на эту систему. «По итогам тендера S7 выбрала российскую систему бронирования от АО «ОРС», — говорила PR-директор S7 Ирина Колесникова.

Гендиректор ОРС Александр Сизинцев тогда говорил, что S7 уже испытала эту систему как резервную на случай отключения испанского сервиса Amadeus, с которой у нее заключен контракт. По его словам, переход на работу в полноценном формате на российскую систему планируется в октябре 2022 года.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Артём Кореняко Артём Кореняко
Авиабилеты Аэрофлот Ростех «Уральские авиалинии»
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