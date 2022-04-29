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Война санкций ,  
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«Аэрофлот» с 6 мая возобновит полеты в Турцию

Авиакомпания будет летать в Стамбул и Анталью из московского аэропорта Шереметьево. О приостановке международных полетов перевозчик объявил в начале марта из-за риска ареста самолетов в лизинге у иностранных компаний
«Аэрофлот» AFLT ₽31,04 +0,78% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Аэрофлот» c 6 мая возобновит регулярные рейсы в Анталью и Стамбул из аэропорта Шереметьево, сообщила компания.

«Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330», — говорится в сообщении.

Вылеты из Москвы в Анталью запланированы в 7:20 мск и 12:10 мск, вылеты в Стамбул — в 8:50 и 19:30. Перевозчик также объявил, что бронирование на рейсы открыто на сайте или по телефону горячей линии.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Из-за начала военной спецоперации России на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и весь Европейский союз закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Россия ответила на это зеркально, запретив без специального разрешения полеты над своей территорией самолетам из 36 стран.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В начале марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, которые владеют самолетами в лизинге у иностранных компаний, прекратить полеты за рубеж, так как из-за западных санкций перевозчики столкнулись с риском задержания или ареста воздушных судов. В ведомстве также отмечали, что из-за «недружественных решений» ряда стран авиакомпании и пассажиры «стали инструментом и заложниками политической борьбы».

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В какие страны Европы летали россияне

До пандемии, в 2019 году, в странах ЕС, согласно данным погранслужбы ФСБ, побывали 16,6 млн россиян. В статистике учитывались любые поездки, включая туристические, частные, деловые, по работе и учебе. Больше всего жителей России побывали за тот год в Финляндии (3,9 млн), Эстонии (1,9 млн), Германии (1,4 млн); в пятерку самых посещаемых вошли также Италия (1,4 млн) и Эстония (1,2 млн).

В 2020-м, когда из-за пандемии в конце марта международное авиасообщение прервалось и страны Европы оказались закрыты, поток россиян в европейские страны упал в 4,8 раза, до 3,4 млн человек. По итогам 2021 года, в странах Европы побывали 3,2 млн россиян, а больше всего — на Кипре (560,7 тыс.), в Финляндии (498,2 тыс.) и Германии (309,2 тыс.).

Выполнение рейсов в Европу «Аэрофлот» прекратил еще раньше, 28 февраля, из-за решения Европейской комиссии закрыть воздушное пространство Евросоюза для всех зарегистрированных в России самолетов, включая частные. После рекомендации Росавиации «Аэрофлот» объявил о временной приостановке всех международных рейсов, кроме полетов в Белоруссию, «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов». Пассажирам отмененных рейсов рекомендовали обратиться за возвратом стоимости билетов.

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Фото:Pius Koller / Global Look Press

14 марта Владимир Путин разрешил зарегистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Выдача российских сертификатов позволила авиакомпаниям использовать иностранные суда на внутренних рейсах. Как сообщал в конце марта Минтранс, из 1367 самолетов, которые эксплуатируют российские авиакомпании, после введения санкций за границей были арестованы 78.

В понедельник, 25 апреля, авиакомпания сообщала, что совет директоров перевозчика рассмотрит досрочный выкуп восьми самолетов A330 по сделкам финансового лизинга. Согласно такому типу аренды авиакомпания выплачивает полную стоимость самолета в течение нескольких лет, после чего воздушное судно переходит в ее собственность (в отличие от операционного лизинга, при котором авиакомпания выплачивает часть стоимости самолета только за период его эксплуатации, после чего возвращает его лизингодателю).

Возобновлять полеты за рубеж «Аэрофлот» начал в середине марта. Так, с 14 марта перевозчик выполняет полеты в Киргизию, а также рейсы в Баку и Ереван; на Шри-Ланку можно улететь с 8 апреля. С 21 марта авиакомпания также объявила о возобновлении полетов в Тегеран, а 23 апреля «Аэрофлот» возобновил полеты в Казахстан. С 13 мая авиакомпания возобновила также регулярные рейсы на Мальдивские острова. 28 апреля компания сообщила, что запустила прямые рейсы в города Узбекистана — Самарканд, Бухару и Ургенч, отменив полеты по этим направлениям из Сочи.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Аэрофлот Турция санкции самолет
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