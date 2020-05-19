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Антикризисные меры ,  
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Минфин назвал неактуальным предложение о продлении ЕНВД

Власти решили не продлевать действие единого налога на вмененный доход для индивидуальных предпринимателей еще на один год, сообщил Минфин. Предложение министерства более неактуально, срок действия ЕНВД истекает с 2021 года
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Вопрос продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) еще на один год, до 1 января 2022 года, рассматривался — это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщили РБК в министерстве.

«По итогам обсуждения было принято решение этого не делать. Сейчас вопрос снят с повестки дня, данное предложение более неактуально», — сообщил Минфин.

О том, что ведомство выступало с инициативой сохранения действия ЕНВД для индивидуальных предпринимателей еще на один год, стало известно из письма заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Андрея Осолодкова в ответ на обращение ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (.pdf)

Согласно поправкам в Налоговый кодекс 2012 года, срок действия ЕНВД для отдельных видов деятельности истекает с 1 января 2021 года. ЕНВД уже отменен в Москве с 2012 года.

Сейчас ЕНВД применяют около 200 тыс. компаний и около 1,8 млн ИП. Налог на вмененный доход — фиксированный платеж, который малый бизнес отчисляет в бюджет вне зависимости от объема выручки, будь то условный 1 млн руб. или убыток в аналогичном размере, пояснял руководитель департамента налогового и юридического консультирования KPMG в России и СНГ Михаил Орлов. Сколько бы российский предприниматель ни заработал, он платит от 7,5 до 15% вмененного дохода (ставку устанавливают власти регионов).

ЕНВД применяется для отдельных видов деятельности, включая розничную торговлю, общественное питание, услуги по передаче во временное пользование торговых мест, земельных участков и др.

Российские регионы просили рассмотреть вопрос о продлении для малого и среднего бизнеса режима ЕНВД до 2024 года, следует из обращений субъектов, поступивших в Совет Федерации. Четверка бизнес-ассоциаций — Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия» и РСПП — в совместном письме к премьер-министру Михаилу Мишустину предлагала продлить действие режима еще на четыре года.

По своей сути ЕНВД достаточно простой режим: нет необходимости учитывать доходы и расходы, хотя нельзя и корректировать сумму налога, как это возможно в упрощенной системе налогооблажения, пояснила глава комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов «Деловой России» Екатерина Авдеева. По ее словам, для бизнеса применение ЕНВД дает возможность получать больше прибыли, которую предприниматель может потратить на восстановление бизнеса после отмены карантинных ограничений по предотвращению коронавирусной инфекции, а также на развитие компании.

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Фото: Евгения Новоженина / Reuters

ЕНВД часто используют для уклонения от уплаты налогов, сообщил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов. Перевод розницы на онлайн-кассы, которые автоматически передают данные в налоговую, показал, что некоторые предприятия с миллиардными оборотами, применяя ЕНВД, платят минимальные налоги, пояснял он. Налог на вмененный доход мешает конкуренции в малом предпринимательстве, создает перекосы в уровне налогообложения. «Этот режим себя исчерпал», — утверждает министр. После отмены ЕНВД предприниматели смогут перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему и платить проценты от потенциально возможного годового дохода или же выбрать налог на профессиональный доход (режим для самозанятых), уточнил Силуанов.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минфин, ЕНВД, индивидуальные предприниматели
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