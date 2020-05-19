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Минфин предложил продлить на год ЕНВД для индивидуальных предпринимателей

Минфин предложил правительству продлить действие единого налога на вмененный доход для индивидуальных предпринимателей до 2022 года. Российские власти планировали его полную отмену с 2021 года
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Минфин направил в правительство предложение о продлении действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) еще на один год — до 1 января 2022 года. Письмо за подписью заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Андрея Осолодкова опубликовала на своем сайте ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (.pdf)

Для «максимально комфортного перехода» индивидуальных предпринимателей с ЕНВД на патентную систему налогообложения Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс, которыми предлагается распространить применение патентной системы на мойку машин, услуги по предоставлению мест для парковки, а также по распространению рекламы, говорится в письме Минфина. Согласно предложениям ведомства, налогоплательщики, применяющие патентную систему, смогут уменьшать сумму налога на страховые взносы и пособия по аналогии с режимом ЕНВД.

РБК направил запрос в Минфин.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс 2012 года, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности должна полностью перестать действовать с 1 января 2021 года. ЕНВД уже отменен в Москве с 2012 года.

Сейчас ЕНВД применяют около 200 тыс. юрлиц и около 1,8 млн ИП. Налог на вмененный доход ввели более 20 лет назад, когда государство еще не умело отслеживать доходы малого бизнеса. В такой ситуации на выручку пришел вмененный доход — фиксированный платеж, который малый бизнес отчисляет в бюджет вне зависимости от объема выручки, будь то условный 1 млн руб. или убыток в аналогичном размере, пояснил руководитель департамента налогового и юридического консультирования KPMG в России и СНГ Михаил Орлов.

Сколько бы российский предприниматель ни заработал, он платит от 7,5 до 15% вмененного дохода (ставку устанавливают власти регионов). ЕНВД применяется для отдельных видов деятельности, включая розничную торговлю, общественное питание, услуги по передаче во временное пользование торговых мест, земельных участков и др.

Российские регионы просили рассмотреть вопрос о продлении для малого и среднего бизнеса режима ЕНВД до 2024 года, следует из обращений субъектов, поступивших в Совет Федерации. Основное преимущество ЕНВД — возможность совмещать его с другими режимами налогообложения, что дает предпринимателям возможность развивать бизнес, осваивая новые виды деятельности с минимальными рисками и издержками. В условиях пандемии экономика российских регионов требует решений, которые помогут им быстрее восстановиться, отметил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме премьер-министру Михаилу Мишустину и помощнику президента Максиму Орешкину.

Продление ЕНВД можно рассматривать как антикризисную меру, чтобы предприниматели могли плавно, в течение года, без бюрократических проволочек при смене режима налогообложения выйти из кризиса и попытаться вернуться в нормальное состояние, считает член генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель. ЕНВД много лет был спасительным кругом для субъектов МСП, особенно для малого и микробизнеса: предприниматель мог развиваться, уплачивая малую сумму налога, добавил он. «Если бы не кризисная ситуация, то продлевать ЕНВД было бы нецелесообразно, поскольку есть вторая система налогообложения, которая тоже может применяться для малого налогообложения, — патентная система», — считает он.

ЕНВД часто используют для уклонения от уплаты налогов, сообщил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов. Перевод розницы на онлайн-кассы, которые автоматически передают данные в налоговую, показал, что некоторые предприятия с миллиардными оборотами, применяя ЕНВД, платят минимальные налоги, пояснил он. Например, из-за этого не оправдались ожидания собрать больше налогов благодаря маркировке меховых изделий и снижению объемов торговли контрафактом. «Все реализуется через предприятия, которые используют ЕНВД», — констатировал глава Минфина.

Налог на вмененный доход мешает конкуренции в малом предпринимательстве, создает перекосы в уровне налогообложения. «Этот режим себя исчерпал», — утверждает министр. После отмены ЕНВД предприниматели смогут перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему и платить проценты от потенциально возможного годового дохода или же выбрать налог на профессиональный доход (режим для самозанятых), уточнял Силуанов.

Автор: Юлия Старостина
Теги: ЕНВД, Минфин, индивидуальные предприниматели
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