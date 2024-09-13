Единый налог на вмененный доход: почему его отменили

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Что такое ЕНВД

ЕНВД (расшифровка — Единый налог на вмененный доход) — это налог, который существовал в России с 1998-го по 2021 год. Чаще всего его использовали небольшие компании и индивидуальные предприниматели (ИП) с численностью персонала до 100 человек. Эта система налогообложения отталкивалась не от фактических показателей бизнеса, а от предполагаемого (вмененного) дохода, который вычислялся в зависимости от вида деятельности компании, площади его помещения и множества других факторов.

В основном ЕНВД применяли компании, которые занимались розничной торговлей и предоставлением услуг. С его помощью они могли упростить бухгалтерский учет: ставка налога была фиксированной и не зависела от объема реально заработанного компанией дохода. На конец 2020 года его применяли 200 тыс. юрлиц и около 1,8 млн ИП. Однако в начале 2021 года ЕНВД отменили, а предпринимателей перевели на другие режимы налогообложения.

Плюсы и минусы ЕНВД

Плюсы ЕНВД

Простота учета. Рассчитывать налог было просто, что помогало малым предприятиям избавиться от сложного бухгалтерского учета. Не нужно было считать НДС, налог на прибыль и некоторые другие налоги.

Рассчитывать налог было просто, что помогало малым предприятиям избавиться от сложного бухгалтерского учета. Не нужно было считать НДС, налог на прибыль и некоторые другие налоги. Предсказуемость налоговых платежей. Компания заранее знала, сколько налогов ей придется заплатить в текущем периоде и могла планировать свои траты и инвестиции.

Компания заранее знала, сколько налогов ей придется заплатить в текущем периоде и могла планировать свои траты и инвестиции. Снижение налоговой нагрузки. Для многих малых предприятий ЕНВД был выгоднее, чем другие сменившие его налоговые режимы.

Для многих малых предприятий ЕНВД был выгоднее, чем другие сменившие его налоговые режимы. Удобство для определенных видов бизнеса. Налоговым режимом пользовались предприятия, у которых был небольшой объем продаж или услуг, например, торговые точки или кафе.

Минусы ЕНВД

Ограничения по видам деятельности. Не все компании могли применять ЕНВД ― существовал конкретный список сфер деятельности, которым был доступен этот режим.

Не все компании могли применять ЕНВД ― существовал конкретный список сфер деятельности, которым был доступен этот режим. Фиксированный налог. Налог рассчитывался из прогноза прибыли и не зависел от реальной выручки компании, что могло приводить к тому, что она работала в убыток.

Налог рассчитывался из прогноза прибыли и не зависел от реальной выручки компании, что могло приводить к тому, что она работала в убыток. Необходимость соблюдения лимитов. ЕНВД имел четкие границы по размеру штата компании и ее доходу, что ограничивало возможности для роста компании.

ЕНВД имел четкие границы по размеру штата компании и ее доходу, что ограничивало возможности для роста компании. Нельзя было вычесть убытки из налогообложения. Если у компании наступали сложные времена и она работала в убыток, то сумму налога уменьшить было нельзя.

Кто мог применять ЕНВД

ЕНВД в России могли использовать только ИП и малые предприятия, которые соответствовали критериям налогового законодательства. ЕНВД можно было применять только в определенных сферах деятельности: розничной торговле, услугах общественного питания, бытового обслуживания и транспорта.

Виды деятельности на ЕНВД

Розничная торговля : продажа товаров в розницу через магазины или автоматы, за исключением транспортных средств, ювелирных изделий, оружия и лекарств. Интернет-магазины могли применять ЕНВД при наличии стационарной торговой точки.

: продажа товаров в розницу через магазины или автоматы, за исключением транспортных средств, ювелирных изделий, оружия и лекарств. Интернет-магазины могли применять ЕНВД при наличии стационарной торговой точки. Общественное питание : рестораны, кафе, столовые, закусочные, буфеты и бары. Также это касалось доставки еды на дом и выпечки с продажей хлебобулочных изделий.

: рестораны, кафе, столовые, закусочные, буфеты и бары. Также это касалось доставки еды на дом и выпечки с продажей хлебобулочных изделий. Бытовые услуги : парикмахерские, салоны красоты, солярии, химчистки, прачечные, ателье по ремонту одежды, ремонт обуви, часов, ключей, бытовой техники, фотоуслуги, ремонт и покраска автомобилей.

: парикмахерские, салоны красоты, солярии, химчистки, прачечные, ателье по ремонту одежды, ремонт обуви, часов, ключей, бытовой техники, фотоуслуги, ремонт и покраска автомобилей. Услуги по перевозке : такси (кроме междугородных перевозок), перевозка грузов (кроме международных), перевозка пассажиров на автобусах (кроме междугородных и международных).

: такси (кроме междугородных перевозок), перевозка грузов (кроме международных), перевозка пассажиров на автобусах (кроме междугородных и международных). Рекламные услуги : размещение рекламы на щитах, в газетах и журналах, а также услуги по распространению листовок и буклетов.

: размещение рекламы на щитах, в газетах и журналах, а также услуги по распространению листовок и буклетов. Ветеринарные услуги : услуги по лечению и вакцинации животных.

: услуги по лечению и вакцинации животных. Аренда : аренда торговых мест (павильоны, магазины, ларьки), аренда жилых помещений для краткосрочного проживания (гостевые дома).

: аренда торговых мест (павильоны, магазины, ларьки), аренда жилых помещений для краткосрочного проживания (гостевые дома). Другие виды деятельности: услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, предоставление в аренду нежилых помещений (офисы, склады), организация праздников и концертов.

Как можно было перейти на ЕНВД

Чтобы стать плательщиком налогов по схеме ЕНВД, необходимо было, чтобы бизнес соответствовал нескольким критериям. Предприниматели должны были зарегистрироваться в качестве плательщика ЕНВД в налоговом органе по месту регистрации. Для этого требовалось подать заявление о применении ЕНВД. Нужно было определить код вида деятельности, который попадает под действие ЕНВД, и учитывать его при расчетах налога.

Как рассчитывалась ставка налога ЕНВД

Ставка ЕНВД рассчитывалась индивидуально для каждого предпринимателя с учетом нескольких факторов:

Базовая ставка. Устанавливалась властями российского региона и была одинаковой для всех видов деятельности в регионе. Размер ставки мог варьироваться в зависимости от региона.

Коэффициент К1 (вида деятельности). Этот коэффициент был установлен федеральным законом и зависел от вида деятельности. Например, К1 для розничной торговли мог отличаться от К1 для общественного питания.

Коэффициент К2 (физического показателя). Учитывал площадь торгового зала, количество посадочных мест, автомобилей и т.д., рассчитываясь индивидуально для каждого предпринимателя.

Коэффициент К3 (корректирующий). Применялся в некоторых регионах, учитывая местные особенности рынка, такие как конкуренция или уровень доходов населения.

Формула расчета ЕНВД:

Налог = Базовая ставка × К1 × К2 × К3 × Количество месяцев деятельности.

Пример расчета:



Базовая ставка для Москвы: 1500 руб.



К1 для розничной торговли: 1,75.



К2 (по площади): 1.



К3 (для Москвы): 1.



Количество месяцев деятельности: 12.



Получаем, что ЕНВД = 1500 руб. × 1,75 × 1 × 1 × 12 = 31 500 руб.

Как можно было уменьшить налог по ЕНВД

Предприниматели могли уменьшить сумму налога по ЕНВД до нуля, если работали без сотрудников, или на 50%, если в компании были наемные работники. Вычеты можно было оформить на:

страховые взносы за сотрудников;

оплату больничных;

вычеты по кассовому аппарату.

Также были доступны понижающие коэффициенты для расчета налоговой базы, что позволяло снизить налогооблагаемую сумму. В некоторых регионах предпринимателям предоставлялись налоговые льготы или каникулы.

Как заполнялась декларация ЕНВД

Сначала предпринимателю нужно было определить вмененный доход по видам деятельности. Этот доход определяется исходя из физических показателей: площади помещения или количества сотрудников. Затем нужно было заполнить налоговую декларацию. Это бланк, включавший разделы с информацией о налогоплательщике, видах деятельности и расчетом вмененного дохода.

Основываясь на размере вмененного дохода, устанавливалась ставка налога, которая в большинстве регионов составляла 15%. После этого проводился расчет налога: вмененный доход умножался на ставку и коэффициенты. Декларация подавалась в налоговые органы по месту регистрации юрлица или ИП.

Сроки подачи и уплаты налога ЕНВД

Налогоплательщики должны были представлять декларации по ЕНВД ежеквартально не позднее 20 числа месяца после окончания квартала. Налог уплачивался также ежеквартально и должен был быть внесен не позднее 25 числа месяца после окончания квартала.

Раздельный учет на ЕНВД

Предприниматель должен был отдельно учитывать свои расходы и доходы по деятельности, на которую распространяется ЕНВД, и деятельности, которая облагалась другими налогами. Если предприниматель вел несколько видов деятельности, часть из которых была облагаемой ЕНВД, а часть — другими налогами, то раздельный учет позволял снизить налоговую нагрузку за счет использования льгот и вычетов, доступных для разных налоговых режимов.

Предприниматель должен был использовать отдельную кассу для деятельности на ЕНВД, чтобы четко отслеживать поступления от этого вида деятельности. Для деятельности на ЕНВД нужно было вести отдельную книгу учета доходов и расходов, а также отдельную книгу продаж для розничной торговли.

Если предприниматель использовал для деятельности на ЕНВД имущество, принадлежащее ему на правах собственности, то он должен был выделить его в отдельную группу и вести отдельный учет амортизации. Если предприниматель использовал для деятельности на ЕНВД персонал, то он должен был вести отдельный учет заработной платы, начисленной этим работникам.

Почему отменили ЕНВД

Неэффективность и несовершенство системы. ЕНВД требовал от предпринимателей постоянного ведения раздельного учета, что нередко вызывало трудности и приводило к ошибкам.

ЕНВД требовал от предпринимателей постоянного ведения раздельного учета, что нередко вызывало трудности и приводило к ошибкам. Негибкость системы. ЕНВД не учитывал индивидуальные особенности бизнеса и не позволял оптимизировать налоговые обязательства в зависимости от фактических показателей.

ЕНВД не учитывал индивидуальные особенности бизнеса и не позволял оптимизировать налоговые обязательства в зависимости от фактических показателей. Несоответствие рыночным условиям. Вмененный доход не всегда соответствовал реальному доходу, что приводило к несправедливому налогообложению и создавало проблемы при ведении бизнеса.

Вмененный доход не всегда соответствовал реальному доходу, что приводило к несправедливому налогообложению и создавало проблемы при ведении бизнеса. Несоответствие современным экономическим реалиям. ЕНВД не учитывал рост онлайн-торговли и других новых форматов ведения бизнеса, которые не были предусмотрены системой.

ЕНВД не учитывал рост онлайн-торговли и других новых форматов ведения бизнеса, которые не были предусмотрены системой. Снижение количества малых предприятий. Вмененный доход не стимулировал создание новых рабочих мест, а наоборот, заставлял предпринимателей уходить в тень, что негативно влияло на экономику.

Вмененный доход не стимулировал создание новых рабочих мест, а наоборот, заставлял предпринимателей уходить в тень, что негативно влияло на экономику. Необходимость гармонизации налоговой системы. ЕНВД создавал дисбаланс в налоговой системе, выделяя определенные категории предпринимателей из общего налогового режима.

ЕНВД создавал дисбаланс в налоговой системе, выделяя определенные категории предпринимателей из общего налогового режима. Попытка стимулирования перехода на другие налоговые режимы. Правительство России стремилось стимулировать переход предпринимателей на УСН, которая считается более гибкой и понятной. ПСН также предлагалась как альтернатива ЕНВД, особенно для предпринимателей в сфере услуг.

Альтернативы после отмены ЕНВД

После отмены ЕНВД в 2021 году предприниматели получили возможность перейти на один из налоговых режимов:

Упрощенная система налогообложения (УСН). Это простая система налогообложения, позволяющая платить налог только с дохода или с прибыли. Она отличается низкими налоговыми ставками (6% или 15%) и возможностью подготовить только минимальный пакет отчетности. Патентная система налогообложения (ПСН). Преимущества этой системы ― фиксированный налог, который зависит от деятельности и региона, отличается простотой ведения учета и минимальным пакетом отчетности. Кроме того, сумма налога на ПСН не зависит от реального дохода коммерсанта. Общая система налогообложения (ОСНО). На этой системе налогообложения нет ограничений по видам деятельности, доходам и численности сотрудников. Также существует возможность для применения широкого спектра налоговых вычетов и льгот. Однако у ОСНО есть и недостатки: это сложная система с большим количеством налогов (НДС, НДФЛ, налог на прибыль). Предпринимателю приходится заполнять большой объем отчетности, а размер налоговой нагрузки довольно высок. Самозанятость. Предприниматели, бизнес которых был связан с оказанием услуг без найма других работников, получили возможность оформить самозанятость. Это простая система налогообложения, которая позволяет легко вести отчетность и платить низкие налоги (4-6% в зависимости от контрагента).

Каков был срок действия ЕНВД

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) действовал в России с 1998 по 2021 год. Это был «переходный» налог, характерный для развивающихся экономик, и по мере совершенствования возможностей фискальных органов администрировать сложные налоги, отталкиваясь от финансовых результатов бизнеса, он переставал отвечать экономическим реалиям.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс 2012 года, срок действия ЕНВД для отдельных видов деятельности должен был истечь 1 января 2021 года. Кроме того, с 2012 года ЕНВД был отменен в Москве. Впоследствии вносились предложения о продлении этого налогового режима до 2024 года, но они не были поддержаны Минфином России. Когда ЕНВД был отменен, предприниматели, ранее применявшие этот налоговый режим, получили возможность перейти на другие налоговые системы. Был определен переходный период в 3 года для адаптации к новым условиям.