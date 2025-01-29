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Война санкций ,  
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Евросоюз предложил поэтапно запретить импорт алюминия из России

Bloomberg: ЕС предложил ввести поэтапный запрет на импорт алюминия из России
Сюжет
Война санкций
Брюссель неофициально предложил исключить около 15 российских банков из SWIFT, за год снизить импорт алюминия из России до нуля, а также ввести ограничения против 70 судов
Алюминий Aluminum $2 577 -0,88% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Руководство Европейского союза предлагает в рамках 16-го пакета санкций ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия и отключить от системы переводов SWIFT еще около 15 российских банков, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ограничения позволят европейским покупателям импортировать алюминий из России в течение года по системе квот, прежде чем в силу вступит полный запрет. Кроме того, планируются ограничительные меры против более чем 70 судов «теневого флота» — так на Западе называют суда, перевозящие российскую нефть вопреки санкциям.

Информацию о новых санкциях распространили среди стран-членов ЕС, детали инициативы потребуют согласия всех членов союза и они могут быть скорректированы до того, как будет официально представлена странам-членам, отметили собеседники агентства.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

Алюминий значительно легче стали, что делает обеспечивает ему спрос в машиностроении. ЕС уже запретил импортировать российские алюминиевые изделия, включая проволоку, трубы и фольгу.

За первые 10 месяцев прошлого года Евросоюз закупил в России примерно 130 тыс. т необработанного алюминия, что составило 6% от общего объема (2,2 млн т) импортированного алюминия, следует из статистики UN Comtrade. За аналогичные периоды 2023 и 2022 годов этот показатель равнялся около 11% и 19%.

Снижение российской доли было компенсировано закупками в странах Ближнего Востока, Индии и Юго-Восточной Азии. Российский алюминий стали больше экспортировать в Китай — мирового лидера по потреблению этого металла. За первые три квартала 2024 года Китай импортировал 263 тыс. т необработанного алюминия.

Российская сторона требует отменить западные санкции, считая их неэффективными и незаконными.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз санкции ЕС алюминий SWIFT
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