Евросоюз предложил поэтапно запретить импорт алюминия из России

Брюссель неофициально предложил исключить около 15 российских банков из SWIFT, за год снизить импорт алюминия из России до нуля, а также ввести ограничения против 70 судов

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Руководство Европейского союза предлагает в рамках 16-го пакета санкций ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия и отключить от системы переводов SWIFT еще около 15 российских банков, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ограничения позволят европейским покупателям импортировать алюминий из России в течение года по системе квот, прежде чем в силу вступит полный запрет. Кроме того, планируются ограничительные меры против более чем 70 судов «теневого флота» — так на Западе называют суда, перевозящие российскую нефть вопреки санкциям.

Информацию о новых санкциях распространили среди стран-членов ЕС, детали инициативы потребуют согласия всех членов союза и они могут быть скорректированы до того, как будет официально представлена странам-членам, отметили собеседники агентства.

Алюминий значительно легче стали, что делает обеспечивает ему спрос в машиностроении. ЕС уже запретил импортировать российские алюминиевые изделия, включая проволоку, трубы и фольгу.

За первые 10 месяцев прошлого года Евросоюз закупил в России примерно 130 тыс. т необработанного алюминия, что составило 6% от общего объема (2,2 млн т) импортированного алюминия, следует из статистики UN Comtrade. За аналогичные периоды 2023 и 2022 годов этот показатель равнялся около 11% и 19%.

Снижение российской доли было компенсировано закупками в странах Ближнего Востока, Индии и Юго-Восточной Азии. Российский алюминий стали больше экспортировать в Китай — мирового лидера по потреблению этого металла. За первые три квартала 2024 года Китай импортировал 263 тыс. т необработанного алюминия.

Российская сторона требует отменить западные санкции, считая их неэффективными и незаконными.