Росстат оценил инфляцию и самые подорожавшие категории товаров за год

Инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,42% — чуть меньше, чем ожидали власти. В том числе куриные яйца подорожали на 61%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Потребительские цены в России выросли на 7,42% в декабре 2023 года к декабрю 2022-го, следует из информации Росстата. В среднем за год инфляция составила 5,87%.

В сентябрьской версии макропрогноза Минэкономразвития оценивало, что инфляция в декабре 2023 года достигнет 7,5% в годовом выражении. Банк России, в свою очередь, в октябре ожидал, что инфляция в 2023 году будет находиться вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%. Однако в декабре президент Владимир Путин предупреждал, что показатель может превысить прогнозные значения. «К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так. К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше — к 8%», — сказал Путин.

Куриные яйца, находившиеся в фокусе внимания в последние месяцы 2023 года, по итогам года подорожали на 61,35% (после подорожания на 18,2% за декабрь).

Причины высокой инфляции 2023 года

Четвертый год подряд инфляция в России на конец года превышает целевой ориентир Банка России (4%).

Месячная инфляция (декабрь к ноябрю) составила 0,73%, замедлившись по сравнению с ноябрьским значением в 1,11%. Базовая инфляция (исключает волатильные компоненты — плодоовощную продукцию, ряд алкогольных напитков, топливо) в декабре за год сложилась на уровне 6,83%.

К существенному ускорению инфляции во втором полугодии 2023 года привело сочетание быстрого восстановления экономики и жесткости рынка труда, отразившееся в рекордно низкой безработице, писал Альфа-банк в декабрьском обзоре. «Скачок инфляции, судя по всему, связан скорее с очень сильным давлением издержек на российских производителей, чем с опережающей ожидания динамикой спроса», — отмечали его аналитики.

Они уточняли, что на поведение компаний влияет рост оплаты труда: особенно сильно наращивают зарплаты компании обрабатывающей промышленности и машиностроения, где нужнее высококвалифицированный труд. За последний год уровень безработицы несколько раз побил исторический минимум, достигнутый впервые еще в начале года. В декабре Путин заявлял, что безработица составила 2,9%, назвав это «хорошим интегрированным показателем состояния экономики». По последним данным Росстата, в январе—октябре 2023 года реальные заработные платы в России увеличились на 7,7%.

Лидеры подорожания

Цены на плодоовощную продукцию за год увеличились на 24,19%, на продовольственные товары — на 8,16%, непродовольственные — 5,96%. Услуги подорожали на 8,33%.

Среди отдельных товаров и услуг, выделенных Росстатом, наибольший рост цен продемонстрировали яйца куриные — за год они подорожали на 61,35%. Это рекорд для данного товара за весь период доступной статистики (с 2002 года). Для сравнения: в 2022 году яйца подешевели на 6,5%, а предыдущий рекорд был поставлен в 2013 году (плюс 28,8%).

Розничные цены на яйца увеличиваются с октября 2023 года. Как пояснял Путин, это произошло из-за роста доходов населения и увеличения спроса. Власти, в свою очередь, «вовремя не сориентировались», «чтобы открыть импорт, не подумали», заявлял он. Аналитики не называли одной конкретной причины, стоящей за ростом цен на яйца, но отмечали также проблемы на стороне предложения (в частности, удорожание упаковки, логистики, витаминов для кур).

В лидерах по темпу роста цен также оказались куры охлажденные и мороженые — за год они подорожали на 27,8%, следует из данных Росстата. Впрочем, по сравнению с ноябрем в декабре цены на них снизились на 1,9%. Мясо и птица в целом за год подорожали на 16,2%, сахар-песок — на 10,8%, рыба мороженая — на 9,2%. Снижение цен фиксировалось на макаронные изделия (минус 3,8% за год), крупу и бобовые (минус 2,4%), подсолнечное масло (минус 1,4%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на медикаменты — на 7,9%, а также на табачные изделия (плюс 7%) и бензин автомобильный (плюс 7,2%), следует из данных Росстата. А единственной подешевевшей категорией из приведенных Росстатом стали телерадиотовары (минус 6,2%).

Среди услуг за последний год значительнее всего подорожали зарубежные поездки (плюс 24,8%), услуги пассажирского транспорта (плюс 15,7%, в частности городского пассажирского — на 14,2%), взносы на капитальный ремонт (плюс 11,8%), Услуги гостиниц и прочих мест проживания увеличились в цене на 9,1%, почтовой связи — на 8,7%. В то же время снизились цены на страхование (на 1,1%) и на холодное водоснабжение (на 0,03%).

Перспективы 2024 года

Инфляция оказалась немного ниже ожиданий благодаря особенностям базы (тарифы индексировались в декабре 2022-го вместо лета 2023 года, поэтому они не попали в расчет годовой инфляции), а также некоторым нерыночным действиям правительства — например, временному запрету на экспорт топлива (действовал с 21 сентября по 17 ноября. — РБК), полагает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Инфляция на уровне 7,42% — это «нормальный, средненький результат», считает заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев. «7,42 или 8% — разница на уровне статистической погрешности», — указал он. По словам эксперта, основной причиной того, что инфляция не выросла до 8%, стал тот факт, что перед Новым годом остановилась девальвация рубля и это стабилизировало цены на импорт.

Пик годовой инфляции будет пройден во втором квартале 2024 года, полагает Прокудин. И хотя его уровень будет снижен благодаря массированной продаже валюты ЦБ (это снизит валютный курс и цены импортных товаров), он окажется выше 10%, прогнозирует эксперт. Ранее о том, что пик роста цен придется на весну 2024 года, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Согласно действующему прогнозу ЦБ от конца октября, в 2024 году инфляция составит 4–4,5%. Чтобы вернуть инфляцию к цели, ЦБ в 2023 году повысил ставку до 16% (в начале 2023-го находилась на уровне 7,5%).

Выход на пик по инфляции зависит от баланса доходов и расходов населения, и вряд ли в ближайшее время стоит ожидать роста реальных располагаемых доходов, говорит Ведев. «Скорее всего, мы сейчас видим пик», — полагает эксперт.

На следующий год макроэкономист выделил два базовых сценария. «В случае консолидации бюджета, то есть если будут зажимать расходы, произойдет замедление темпов роста цен, но не ниже уровня 5%. Если дефицит бюджета составит 3 трлн руб., то есть больше 1,5% ВВП, инфляция останется в диапазоне 7–8%», — прогнозирует Ведев.

Заметное замедление текущих темпов роста цен (месяц к месяцу) произойдет уже с начала 2024 года, однако снижение инфляции в годовом выражении к цели ЦБ в 4% «займет достаточно много времени», ожидают в «Ренессанс Капитале». Там отмечают, что возможными препятствиями на пути к цели могут быть факторы со стороны предложения, включая ускоренную индексацию регулируемых тарифов ЖКХ (около 10% в июле, что может внести дополнительно до 1 п.п. в инфляцию при прочих равных) и наметившийся рост цен производителей.

Что касается роста зарплат, этот фактор был значимым для инфляции в 2023 году, но его действие будет угасать в 2024-м по мере замедления роста реальных доходов, считают в «Ренессанс Капитале».

По прогнозу Минэкономразвития, к концу 2024 года инфляция замедлится до 4,5%.