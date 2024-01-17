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Росстат впервые с июня зафиксировал падение цен на яйца

Росстат: яйца подешевели на 0,2% за неделю впервые с июня прошлого года
В сентябре начался рост цен на яйца, в целом за прошлый год цены на них выросли на 61%. За неделю с 10 по 15 января яйца подешевели на 0,2%
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России впервые с июня подешевели яйца: согласно данным Росстата за неделю с 10 по 15 января, розничная цена на них снизилась на 0,2%.

На еженедельной основе последний раз яйца дешевели за неделю с 20 по 26 июня прошлого года, следует из данных Росстата. Резкий рост цен на них начался в сентябре 2023-го. Пик недельного роста приходился на неделю, завершившуюся 18 декабря (+4,62%), затем началось замедление (в том числе до 0,78% в первую отчетную неделю в январе).

Также за вторую отчетную неделю месяца подешевели куриное мясо (-0,9%), пшено (-0,3%), свинина, сосиски, сардельки, макаронные изделия (-0,2%), сахар и черный чай (-0,1%).

Напротив, подорожали: огурцы (+3%), помидоры (+2%), капуста белокочанная (+1,9%), свекла (+1,7%), бананы (+1,5%), картофель (+1,4%), лук репчатый и морковь (+1,2%) и еще более 20 категорий продуктовых товаров.

В Минсельхозе позднее сообщили, что цены производителей на яйца снижаются третью неделю подряд, этому способствует падение спроса после новогодних праздников и «насыщение рынка дополнительными объемами продукции».

Путин рассказал, почему выросли цены на яйца
Бизнес
Фото:Николай Титов / Russian Look / Global Look Press

Президент Владимир Путин на прямой линии 14 декабря заявил, что быстрый рост цен на яйца — это сбой в работе правительства. Он принес извинения россиянам. Спустя месяц глава государства сказал, что жители страны на фоне роста доходов стали больше приобретать яйца и куриное мясо, а власти медленно отреагировали и не открыли вовремя импорт яиц.

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До июля 2024-го власти обнулили ввозные пошлины на яйца. В Россию уже ввезли яйца из Азербайджана и Турции. Росптицесоюз, который объединяет около 250 предприятий, составляющих 80% рынка мяса птицы и яиц, отмечал, что поставки яиц из-за границы при нынешних объемах не приведут к снижению цен и другим позитивным эффектам.

Ростом цен на яйца заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Были возбуждены дела против нескольких производителей из Крыма (в республике, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата, с начала года был зафиксирован наибольший рост цен на яйца, на 68%), Кировской, Кемеровской, Воронежской, Ивановской областей и других регионов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
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