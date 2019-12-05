Минфин отказался от заимствований в долларах

Российское правительство вряд ли сможет проводить заимствования в долларах после введенных в августе санкций, сообщил глава долгового департамента Минфина. Чиновники встретятся с представителями Euroclear, чтобы понять их позицию

Константин Вышковский (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Минфин, скорее всего, больше не сможет занимать в долларах, так как в таких транзакциях должны участвовать американские банки, сообщил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский в интервью Bloomberg (выдержки приводит пресс-служба финансового ведомства).

В августе США ввели дополнительные санкции против России, запретив участие американских банков в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных российским правительством или Центробанком. РБК отмечал, что Россия вряд ли сможет в обозримом будущем выпускать новые еврооблигации в долларах США: по существу, любой долларовый платеж проходит через американский банк-корреспондент, даже если он не покупает эти бумаги, а им теперь запрещено каким бы ни было образом участвовать в первичных размещениях российских валютных госбумаг.

Представители Минфина в этом месяце встретятся с руководством европейской клиринговой системы Euroclear, чтобы понять, стоит ли вообще тестировать внешний рынок вслед за августовскими санкциями. «Не исключаю, что в ближайшее время мы будем размещаться только на внутреннем рынке», — предположил Вышковский. — Происходит изменение модели, которую мы выстраивали годами. Если долларовые заимствования невозможны, это существенный фактор, который затронет все заимствования».

В сентябре Вышковский говорил, что Минфин оценивает последствия новых санкций, но не собирается отказываться от выхода на внешние долговые рынки и планирует занять до $3 млрд в 2020 году.