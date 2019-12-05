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Минфин отказался от заимствований в долларах
Российское правительство вряд ли сможет проводить заимствования в долларах после введенных в августе санкций, сообщил глава долгового департамента Минфина. Чиновники встретятся с представителями Euroclear, чтобы понять их позицию
Константин Вышковский (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Минфин, скорее всего, больше не сможет занимать в долларах, так как в таких транзакциях должны участвовать американские банки, сообщил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский в интервью Bloomberg (выдержки приводит пресс-служба финансового ведомства).

В августе США ввели дополнительные санкции против России, запретив участие американских банков в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных российским правительством или Центробанком. РБК отмечал, что Россия вряд ли сможет в обозримом будущем выпускать новые еврооблигации в долларах США: по существу, любой долларовый платеж проходит через американский банк-корреспондент, даже если он не покупает эти бумаги, а им теперь запрещено каким бы ни было образом участвовать в первичных размещениях российских валютных госбумаг.

Представители Минфина в этом месяце встретятся с руководством европейской клиринговой системы Euroclear, чтобы понять, стоит ли вообще тестировать внешний рынок вслед за августовскими санкциями. «Не исключаю, что в ближайшее время мы будем размещаться только на внутреннем рынке», — предположил Вышковский. — Происходит изменение модели, которую мы выстраивали годами. Если долларовые заимствования невозможны, это существенный фактор, который затронет все заимствования».

В сентябре Вышковский говорил, что Минфин оценивает последствия новых санкций, но не собирается отказываться от выхода на внешние долговые рынки и планирует занять до $3 млрд в 2020 году.

Выпуски в евро под вопросом

Что касается размещения бумаг в евро, «санкционных рисков меньше, но пока не понятно, насколько», сказал глава долгового департамента Минфина. По его словам, формально европейским инвесторам не запрещено покупать российские еврооблигации, но в условиях неоднозначности санкционных формулировок многие предпочитают держаться от российских бумаг подальше.

В 2019 году Россия привлекла на международных рынках $5,5 млрд и €750 млн, последний раз разместив евробонды в июне. Бюджет на 2020 год предполагает возможность внешних заимствований в эквиваленте до $3 млрд. Но, если это будет невозможно, Россия вправе заместить их внутренними.

В 2020 году Минфину предстоит погасить еврооблигации на $5 млрд. Ранее Минфин использовал привлеченные валютные займы для погашения и обслуживания существующих евробондов. Даже в отсутствие новых валютных займов у Минфина есть значительное количество иностранной валюты в ФНБ и на счетах по учету валюты, закупленной по бюджетному правилу, — $137 млрд на конец октября. Для бюджета, который профицитен, привлечение валютных займов по существу не нужно.

Также Вышковский предположил, что государство могло бы выпускать специальные инвестиционные облигации, увязанные с инфраструктурными национальными проектами. «Если бы удалось придумать объективный рыночный индикатор, который бы отражал ход реализации этих проектов, то федеральный бюджет мог бы выпускать суверенные инвестиционные бумаги, опосредованно связанные с проектами, и платить по ним больший доход, чем по обычным ОФЗ», — сказал чиновник.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Минфин, евробонды, еврооблигации, госдолг, американские санкции
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