Цена нефти марки Brent впервые за год упала ниже $57

Вечером во вторник стоимость барреля Brent опустилась более чем на 4%, баррель WTI подешевел на 5,5%

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Вечером 18 декабря на биржах возобновилось падение нефтяных котировок. После 19:00 стоимость барреля нефти марки Brent впервые более чем за год опустилась ниже $57. На минимуме цена достигла отметки $56,87, что на 4,6%, или $2,74, ниже уровня закрытия торгов понедельника. В предыдущий раз дешевле $57 баррель Brent стоил 20 октября 2017 года.

Нефть марки WTI подешевела еще сильнее: вечером 18 декабря стоимость барреля WTI опускалась до $47,28, что на 5,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Достигнутый во вторник уровень оказался самым низким с 11 сентября 2017 года.

Падение нефтяных цен продолжается третий торговый день подряд. Накануне, 17 декабря, баррель Brent за полдня подешевел более чем на $2, но затем котировки несколько скорректировались, и торги закрылись снижением цены на 1,1%.

Агентство CNBC со ссылкой на аналитиков прогнозирует, что в ближайшие недели цены на нефть продолжат снижаться в связи с усиливающимися опасениями игроков по поводу переизбытка сырья на рынке.

«Единственный путь — вниз», — цитирует CNBC Тамаса Варга, старшего аналитика компании PVM Oil Associates. В своей аналитической записке Варга отмечает, что у нефтяных «быков» нет поводов для оптимизма.

​В свою очередь аналитики UBS отмечают, что нефтяным рынком снова правят «неопределенность и волатильность».

В конце прошлой недели Международное энергетическое агентство прогнозировало, что достигнутая в ходе встречи участников Организации стран — экспортеров нефти и не входящих в картель государств (ОПЕК+) договоренность об ограничении нефтедобычи позволит снизить волатильность на нефтяном рынке и стабилизировать цены в районе $60 за баррель.

О заключении сделки ОПЕК+, в рамках которой объем суточной добычи нефти планируется сократить на 1,2 млн барр., было объявлено 7 декабря 2018 года.

К 20:00 мск стоимость барреля Brent достигла отметки $57,14, барреля WTI — $47,5.