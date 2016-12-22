МЭА спрогнозировало стабилизацию цен на нефть на уровне $60 за баррель

Договоренность о сокращении объемов нефтедобычи, достигнутая в ходе переговоров участников Организации стран — экспортеров нефти и не входящих в картель государств (ОПЕК+), позволит снизить волатильность на рынке и стабилизировать цены, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).
«Соглашение направлено на достижение относительной стабильности и приближает рынок к состоянию сбалансированности», — говорится в отчете МЭА.
В соответствии с прогнозом МЭА благодаря сделке ОПЕК+ цены на нефть марки Brent могут стабилизироваться в районе $60 за баррель и не будут меняться так резко, как в преддверии ее заключения — в начале октября стоимость барреля Brent превышала $86, а к концу ноября упала ниже $58.
«Такая волатильность не в интересах производителей и потребителей», — подчеркивают в МЭА.
О заключении сделки ОПЕК+, в рамках которой объем суточной добычи нефти планируется сократить на 1,2 млн барр., было объявлено 7 декабря 2018 года. В последующие дни цены на Brent оставались в диапазоне $59–63. В четверг, 13 декабря, максимальная стоимость нефти марки Brent поднималась до $60,59 и снижалась до $59,72, не выходя за пределы того же диапазона.
«Время покажет, насколько эффективным будет новое соглашение о добыче в плане восстановления баланса на нефтяном рынке. Следующая встреча стран — участниц Венского соглашения состоится в апреле [2019 года], и мы надеемся, что в предшествующий ей период волатильность будет ниже, чем в последнее время», — отмечается в отчете МЭА.