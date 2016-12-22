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Нефть за полдня потеряла в цене более $2
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Нефть за полдня потеряла в цене более $2
Экономика, 17 дек, 23:36
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Нефть за полдня потеряла в цене более $2
Несмотря на краткосрочный рост котировок в середине дня, вечером Brent падает, теряя к максимуму более $2. Это говорит о скепсисе рынка к новому соглашению о сокращении добычи, полагают аналитики
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В понедельник вечером на торгах на лондонской бирже ICE фьючерсы на нефть Brent с поставкой в феврале 2019 года за два часа подешевели на $1, а за день — более чем на $2. Так, максимум на торгах в понедельник был зафиксирован в 15:00 мск — $61,19. С тех пор цена Brent падала, к 20:45 мск достигнув $59,91, а в 23:30 — $58,86.

Как следует из данных биржи, торги в понедельник начались на отметке в $60,42 за баррель (предыдущий торговый день закрылся при $60,28). Дневное падение составило более 2%.

WTI за день потеряла более $1,7 и торгуется на отметке в $49,76 при цене открытия в $51,55. При этом днем также был непродолжительный период, когда эта марка дорожала (на пике — $52,12 около 15:00 мск).

Падение котировок отражает скепсис рынка по отношению к новой сделке ОПЕК по сокращению добычи, пояснил Bloomberg аналитик компании Raymond James & Associates Павел Молчанов.

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Обычно государствам, входящим в состав Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), нужно около полутора месяцев, чтобы изменить уровень добычи. Сверх того, Саудовская Аравия, крупнейший производитель картеля, испытывает давление со стороны США: президент Дональд Трамп выступает против сокращения уровня добычи.

Договоренность о сокращении добычи ОПЕК и не входящим в организацию добытчикам, среди которых есть и Россия, удалось согласовать 7 декабря. Совокупно страны согласились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Россия в рамках этой сделки снизит уровень добычи на 228 тыс. баррелей в сутки.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: нефть Brent , котировки
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