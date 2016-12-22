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Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти
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Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти
Бизнес, 17:40
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Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти
В общей сложности добычу предполагается сократить на 1,2 млн барр. в день. На картель приходится 2/3 этого объема
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) согласовали договоренность о сокращении добычи нефти с не входящими в картель странами, передает Bloomberg.

Добыча будет сокращена на 1,2 млн барр. в день, не входящие в организацию страны, включая Россию, снизят ее на 400 тыс. барр. в день. Оставшиеся 800 тыс. барр. — сокращение со стороны картеля.

Предусмотренное соглашением снижение объемов добычи будет исчисляться исходя из уровня октября 2018 года. Договоренность будет действовать как минимум до апреля 2019 года.

Перед согласованием сделки экспортеры также согласились сделать исключение для Ирана, так как объем производства этой страны и так снизился из-за возобновленных против Тегерана санкций США.

По итогам первого раунда переговоров, состоявшегося накануне, члены ОПЕК не смогли прийти к договоренности по сокращению добычи.

Ранее агентство сообщало, что Саудовская Аравия и Россия не могли согласовать объем снижения добычи в России. По данным источников, Москва настаивала на сокращении не более чем на 150 тыс. барр. в день. Но в пятницу, по данным Reuters, позиция России изменилась: Москва согласилась на сокращение в объеме до 200 тыс. барр. в сутки.

На фоне первых сообщений о том, что страны ОПЕК согласовали соглашение добычи, котировки резко пошли вверх — и Brent, и WTI подорожали на 5%.

Видео: РБК

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: ОПЕК , добыча нефти
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