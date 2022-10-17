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В Минстрое из-за нехватки строителей предложили привлекать безработных

В Минстрое сообщили о нехватке 3-5 млн строителей и предложили привлекать безработных
В Общественном совете при Минстрое сообщили, что отрасли не хватает от 3 до 5 млн человек. Там также рассказали о работе над механизмом привлечения безработных, который позже будет представлен в Минстрой
Фото: Лиходеев Семен / ТАСС
Фото: Лиходеев Семен / ТАСС

Сегодня в строительной отрасли в России работают 11 млн человек, требуется еще 3–5 млн. Частично закрыть проблему можно за счет привлечения безработных граждан, сообщили «Известиям» в Общественном совете при Минстрое.

В Совете отметили, что на сегодняшний день на учете в органах занятости состоят более 1,8 млн человек. Там также сообщили о разработке системы привлечения таких людей к строительным специальностям, которую позже представят в Минстрой.

«В частности, необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов», — рассказала «Известиям» ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева.

Как указал руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов, востребованные в строительстве низкоквалифицированные кадры (каменщики, укладчики) можно подготовить достаточно легко и быстро, однако для обучения специалистов высокого уровня (электрогазосварщики, монтажники, монтажники, электрики и автоматики, бетонщики) потребуется больше времени.

О росте безработицы в России еще в июне сообщал глава Минтруда Антон Котяков. Министр отметил, что с 1 марта по 1 июня в России регистрировали 660–680 тыс. новых безработных в месяц. «Это в принципе очень низкие показатели для российской экономики. <...> уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — сказал тогда министр, однако точные цифры приводить не стал.

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По данным Росстата, в июле 2022 года уровень безработицы в России составлял 2,9 млн человек (3,91% от трудоспособного населения).

В то же время заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин говорил, что строительные компании не фиксируют дефицит кадров. «Может дефицит где-то и есть, но он локально решается, и к нам никаких обращений, как было в два пандемийных года, о том, что есть дефицит, нет рабочих. Мы [дефицит] не фиксируем, Минтруд тоже не фиксирует. Плюс граждане России начинают смотреть на работу на стройках, там достаточно большая зарплата», — говорил Стасишин в июне.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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