Минфин заложил «цену отсечения» для нефти, равнозначную $75 по Brent

В 2024 году цена отсечения в рамках бюджетного правила будет определяться фактически как $75 за баррель североморской нефти (Brent), выяснил РБК. В последующие годы в формулу расчета добавится национальный индекс нефти

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В 2024 году в рамках бюджетного правила не планируется использовать фактическую цену российской нефти Urals: цена отсечения будет соответствовать $75 за баррель североморской нефти. Это следует из ответа пресс-службы Минфина на вопросы РБК. В отсутствие национального индикатора базовая цена нефти, нужная для ежемесячного расчета дополнительных или недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, будет определяться как разность среднегодовых котировок североморской нефтяной смеси North Sea Dated, публикуемых агентством Argus (аналог индикатора Dated Brent от конкурирующего агентства Platts), и фиксированного дисконта в размере $15. С 2025 года порядок расчета планируется дополнить отечественным бенчмарком.

Возврат к цене отсечения

С 2024 года Россия вернется к предыдущей версии бюджетного правила, но предполагающей установление цены отсечения на уровне $60 за баррель российского сорта Urals. В 2023 году бюджетное правило действует на основе определения фиксированного размера нефтегазовых доходов бюджета на уровне 8 трлн руб. в год.

«Под базовой ценой на нефть понимается среднегодовая цена на нефть — $60 за один баррель, подлежащая ежегодной индексации на 2% начиная с 2027 года», — говорится в законопроекте правительства, определяющем обновленное бюджетное правило. А в размещенном в октябре на портале regulation.gov.ru проекте Минфина о поправках в правила проведения расчетов в связи с формированием дополнительных нефтегазовых доходов сказано, что базовый месячный объем нефтегазовых доходов будет оцениваться в том числе на основании базовой цены на сырую нефть марки Urals.

Решение вернуться к цене отсечения $60 за баррель носит «в большей степени уточняющий характер» по сравнению с подходом, действующим в 2023 году, заявили РБК в Минфине. Уровень цен Urals $60 за баррель соответствует уровню, используемому в 2023 году для определения фиксированного размера базовых доходов (8 трлн руб.), указали в ведомстве.

Базовая цена на нефть, или цена отсечения, присутствовала в бюджетном правиле, действовавшем в России с 2017 года. Оно определяло базовые нефтегазовые доходы бюджета как доходы от внутренних налогов на нефтегазовую отрасль и экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и газ, как если бы цена российской нефти Urals весь год была равна $40 за баррель в ценах 2017 года (ежегодно показатель индексировался на 2%, так что к 2022 году достиг $44,2). Если фактическая цена нефти превышала базовую, поступления записывались в дополнительные нефтегазовые доходы и использовались для покупки валюты в Фонд национального благосостояния. Если, напротив, фактические цены на нефть оказывались ниже «отсечки», разница компенсировалась продажей валюты из ФНБ.

С точки зрения бюджета уровень базовых нефтегазовых доходов важен, поскольку он входит в формулу определения общих годовых расходов бюджета (если возникают дополнительные нефтегазовые доходы, их нельзя использовать на текущие расходы). Кроме того, рублевые доходы бюджета сверх базовых определяют объем ежемесячных покупок иностранной валюты на рынке Банком России. Правда, сейчас эти покупки приостановлены — до конца 2023 года — из-за слабого рубля (Минфин «покупает» валюту у ЦБ, но последний не «зеркалирует» эти операции на открытом рынке).

Совокупный объем нефтегазовых доходов федерального бюджета на 2024 год прогнозируется на уровне 11,5 трлн руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Из них 1,8 трлн руб., как ожидает Минфин, составят дополнительные нефтегазовые поступления. Базовые нефтегазовые доходы в 2024 году прогнозируются в объеме 9,7 трлн руб., что на 1,7 трлн больше аналогичного расчетного показателя 2023 года. Такое увеличение базовых доходов, которое складывается из цены $60 за баррель и прогнозного курса более 90 руб. за доллар, позволило Минфину заложить больше общих расходов бюджета, чем было бы предусмотрено правилами 2023 года.

Как будут считать

В рамках бюджетного правила (а также для расчета нефтяных налогов) российское правительство всегда брало за основу котировки Urals от ценового агентства Argus, которое агрегировало данные по поставкам российской нефти в европейские порты. Однако с 1 января 2024 года агентство прекратит их публикацию: в качестве причины там указали на отсутствие ликвидности по Urals в европейских портах после введения эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти морем.

На фоне отказа Argus от публикации котировок с 2024 года Россия перейдет на исчисление нефтяных налогов исходя из национального индикатора, а также дисконта к цене бенчмарка Brent, заявляли ранее в Минфине. Правила же расчетов по бюджетному правилу привязываются к тому, как цена нефти определяется в Налоговом кодексе.

«В целях вышеуказанного проекта постановления [проекта поправок в правила расчетов в связи с формированием дополнительных нефтегазовых доходов] цена на нефть сорта Urals определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом изменений в налоговое законодательство предполагаемых проектом федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», — пояснили РБК в Минфине.

Действующий пункт Налогового кодекса, на который ссылается ведомство, гласит, что уровень цен Urals для исчисления нефтяных налогов (НДПИ и НДД, а экспортная пошлина на нефть с 2024 года обнуляется при завершении налогового маневра в отрасли) может рассчитываться двумя путями. Первый — цена North Sea Dated (на основе данных Argus) минус фиксированный дисконт. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, на которые также ссылается Минфин, в 2024 году дисконт составит $15, в 2025 году — $10, а в 2026 году — $6. Второй путь — использование национального биржевого индикатора (он, в свою очередь, определяется как увеличенное на $4 среднее значение экспортных цен на нефть при поставках в морские порты Северо-Западного и Южного федерального округа России). Из двух вариантов — North Sea Dated за вычетом дисконта или национальный индекс — для расчета нефтяных налогов надлежит выбирать наибольшее значение.

Однако в 2024 году полноценная работа указанной формулы будет невозможна, так как национальный биржевой индикатор еще не будет готов к использованию. «Сейчас по-прежнему есть методологические изъяны в расчете котировки — это сделки между взаимозависимыми лицами, по-прежнему в расчете индексов учитываются единичные сделки по ценам, которые сильно выбиваются из общего интервала. В рамках бюджетного налогового пакета мы предложили еще на год перенести дату начала использования котировок Санкт-Петербургской биржи для расчета налогов — на 1 января 2025 года», — заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Биржа технологически полностью готова к расчету данного показателя и способна при необходимости заменить своими данными необходимую Минфину информацию из иностранных источников «в любые сроки, установленные законодательством», заверили РБК в пресс-службе Санкт-Петербургской международной товарной биржи (занимается разработкой индикатора).

Тем не менее де-факто в рамках бюджетного правила в 2024 году котировки Urals Минфин использовать пока не планирует. Это означает, что оценка нефтегазовых доходов на каждый месяц будет производиться министерством на основе фактически сложившихся цен Urals за предыдущий период, определенных в соответствии с Налоговым кодексом, то есть как цены Brent за вычетом дисконта $15. В результате цена отсечения будет соответствовать $75 за баррель North Sea Dated (Brent).

При этом в законе остается положение, что при отсутствии информации о котировках Urals в официальных источниках (а предполагается, что так и будет, после того как Argus прекратит считать эти котировки) средний за налоговый период уровень цен нефти сорта Urals на средиземноморском и роттердамском рынках определяется налогоплательщиком самостоятельно. Иными словами, если компания в 2024 году каким-либо образом рассчитает цену Urals, так что она будет выше показателя «Brent минус дисконт», будет применяться собственный средний за налоговый период уровень нефтяных цен.

Есть ли риски для бюджета

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила $83,35 за баррель, или $608,4 за тонну, сообщал Минфин. Цена нефти North Sea Dated за этот период сложилась на уровне $93,43 за баррель.

Наиболее авторитетные прогнозы по ценам на нефть, на которые ориентируются большинство аналитиков, — прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Оба они предполагают среднегодовую цену Brent на уровне около $95 за баррель в 2024 году. «Снижение Brent ниже $75 за баррель возможно только в случае глобального экономического кризиса», — полагает он.

Средняя цена Brent, скорее всего, сложится в районе $95 за баррель в 2024 году, солидарен экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. «По нашим оценкам, исходя из трендов за последние 20 лет, вероятность того, что средний Brent за 2024 год окажется ниже $75, составляет порядка 17%», — отмечает эксперт.

При запланированном уровне добычи для бюджета $1 изменения цены нефти дает изменение примерно на $2 млрд доходов за год, оценивает Исаков. Похожую оценку дал главный экономист «Синары» Сергей Коныгин. «Если цены на нефть падают, то, по нашим оценкам, $1 нефти эквивалентен «выпадению» $1,5 млрд нефтегазовых доходов», — говорит он.

В сентябре аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs прогнозировали, что в 2024 году ОПЕК сможет поддерживать стоимость Brent в диапазоне $80–105 за баррель на фоне сохранения устойчивого роста мирового спроса, прежде всего в странах Азии. В то же время, по их мнению, ОПЕК вряд ли поднимет цены до экстремальных уровней, так как иначе организация может лишиться спроса в долгосрочной перспективе.

Базовая версия прогноза Минэкономразвития предусматривает среднюю экспортную цену на российскую нефть на уровне $71,3 за баррель в 2024 году с последующим снижением до $70 в ближайшие два года, в то время как Банк России предполагает, что цена на нефть марки Urals сложится на уровне $60 за баррель в 2024 году и сократится до $55 за баррель в 2025–2026 годах.

«Прогноз $70 [за баррель] — это прогноз не для формирования расходов бюджета, расходы бюджета исходя из $60 [за баррель] формируются», — пояснял министр экономического развития Максим Решетников. «Этот уровень формирует по большому счету некий запас устойчивости бюджета, исходя из которого мы пополняем Фонд национального благосостояния. В то же время это очень важная для нас величина, потому что исходя из нее мы формируем торговый баланс», — отмечал он.