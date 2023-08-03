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Война санкций ,  
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Глава петербургской биржи предложил отказаться от Brent при учете налогов

Глава биржи СПбМТСБ: применение дисконта Urals к Brent для расчета налогов скоро «отомрет»
Сюжет
Война санкций
Глава санкт-петербургской биржи Алексей Рыбников считает, что российские власти могут отказаться от применения дисконта Urals к Brent для расчета нефтяных налогов. По его мнению, для этого будет достаточно российского бенчмарка
BRENT BRENT $83,72 -1,58%
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Российские власти могут отказаться от применения дисконта нефти марки Urals к мировому эталону Brent при расчете налогов нефтяных компаний, используя только национальный внебиржевой индикатор (бенчмарк), заявил в интервью РБК президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.

До сих пор российские власти использовали для налогообложения в нефтяной отрасли цену Urals, которую считает международное ценовое агентство Argus на базисах CIF (продавец оплачивает погрузку товара на судно, его перевозку и страховку за него до места назначения) в портах итальянской Аугусты и нидерландского Роттердама. Но после начала военной спецоперации России на Украине и введения международных санкций, в том числе эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти и резкого падения стоимости Urals относительно Brent (она падала на $35–40 за баррель), в правительcтве решили ограничить допустимый дисконт к мировому эталону — с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель в июле 2023 года. В конце июля Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают новое снижение дисконта Urals к Brent для целей налогообложения до $20 за баррель с 1 сентября.

Уже со следующего года Argus перестанет публиковать котировки нефти Urals. Вместо него правительство будет использовать российский индекс, который разрабатывает СПбМТСБ, как и фиксированный дисконт Urals к Brent, объявил замглавы Минфина Алексей Сазанов. «Мы переходим на российский внебиржевой индекс, увеличенный на $4 за баррель, это отражает стоимость доставки. И также к расчету [Urals как] Brent минус $20 [за баррель] с 1 сентября 2023 года. С 1 января 2024 года, вы действительно правы, котировка Urals CIF, публикуемая Argus, уйдет», — сказал он, отвечая на вопрос, перестанет ли Минфин использовать котировку Urals от Argus.

Рыбников считает, что можно пойти еще дальше и отказаться не только от цены Urals, рассчитываемой агентством Argus, но и от ее привязки к Brent, оставив только российский индекс. По его мнению, нет смысла каждый раз пересматривать дисконт к мировому эталону в Налоговом кодексе: «Когда ты пишешь конкретную цифру [дисконта] в Налоговый кодекс, будь готов к тому, что через какое-то время она устареет. Соответственно, жизнь может оказаться как выше, так и ниже этой цифры. <...> Рынок гораздо богаче, гораздо гибче, гораздо быстрее». Поэтому у трехчастной конструкции определения цены российской нефти для целей налогообложения (цена Urals от Argus, дисконт к Brent и российский бенчмарк) может остаться только один параметр: «Считаем, что на определенном этапе, уже в период после вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, рынок привыкнет к индикатору, расчитываемому по данным биржи, поймет эффективность его применения, и потребность в использовании дисконта от Brent отпадет сама собой».

Он утверждает, что относится спокойно к тому, что разрабатываемый биржей индекс, который еще ни разу не использовался для налогообложения, может стать единственным способом для расчета нефтяных налогов: «Я считаю, что она (система с российским бенчмарком. — РБК) устойчивая, надежная. Ей уже 12 лет, этой системе сбора данных о зарегистрированных внебиржевых сделках. В общем, она свою жизнеустойчивость вполне показала, я за нее совершенно не волнуюсь».

По его словам, Минфин пока что использует дисконт к Urals как хедж: «Я смотрю на это как на такой хедж для Министерства финансов. И я понимаю, почему оно хеджирует свою позицию конструкции [для исчисления нефтяных налогов]. Элементарно страшно. Это колоссальные деньги. Это огромные доходы федерального бюджета». В бюджете на 2023 год предусмотрено, что налоговые поступления от нефтегазовой сферы (включает не только нефтяные, но и газовые компании) должны составить 8 трлн руб. Но Минфин сообщал, что в первом полугодии они упали на 47%, до 3,382 трлн руб. Изменение способа расчета цены российской нефти как раз направлено на увеличение доходов бюджета.

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Минфин сейчас не рассматривает возможность отказа от применения дисконта к цене Brent, предусмотренного Налоговым кодексом, для расчета нефтяных налогов, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «Нужно будет минимум год мониторить новую котировку, которая только начнет применяться с 1 января 2024 года, чтобы понять ее динамику и адекватность в различных рыночных условиях», — пояснили там. РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Александра Новака, курирующего в правительстве топливно-энергетический комплекс.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский, Алевтина Пенкальская
экспорт нефть Brent налогообложение
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Котировки Urals от Argus не будут применяться для расчета налогов
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