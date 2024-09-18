Экономисты института РАН предупредили о риске стагнации инвестиций

Уверенный рост инвестиций может прекратиться, если на фоне высокой ключевой ставки снизится спрос, считают экономисты из ИНП РАН. Драйверами инвестиций могут стать привлечение денег на бирже и господдержка, не исключают эксперты

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Торможение спроса на фоне сохраняющихся жестких денежно-кредитных условий может привести к стагнации инвестиционной активности, аналогичной той, которая фиксировалась в 2015–2019 годах. Такие опасения высказали экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в свежем квартальном прогнозе. В сентябре ЦБ второй раз за год повысил ключевую ставку, на этот раз с 18 до 19%, до середины лета она находилась на уровне 16%.

Рост инвестиций является ключевым элементом, обеспечивающим успешность трансформации экономики и повышение эффективности использования ресурсов, подчеркивают авторы. «Необходимо расширение инвестиций в активную часть основных фондов. Если это произойдет, в том числе и за счет поддержки со стороны правительства, то на горизонте трех—пяти лет можно было бы ожидать новой волны расширения выпуска и стабилизации цен», — говорится в прогнозе.

Учитывая, что доля собственных средств предприятий в финансировании инвестиций составляет около 60%, рост инвестиций, по мнению ученых, зависит главным образом от динамики спроса. А спрос может затормозиться в условиях чрезмерно жесткой денежно-кредитной политики, не исключают экономисты института РАН. Это может привести к стагнации инвестиций, аналогичной периоду 2015–2019 годов, предупреждают они. «В этом случае вряд ли можно будет говорить о возможности одновременного решения задач социально-экономического и технологического развития, а также обеспечения на приемлемом уровне национальной безопасности», — опасаются в ИНП.

В 2014–2016 годах инвестиции в основной капитал снижались в сопоставимых ценах (на 1,5, 10,1 и 0,2% соответственно). Затем начался восстановительный рост (максимум за цикл — 5,4% — был в 2018 году), который закончился пандемией коронавируса в 2020 году, когда инвестиции опять упали. За период 2015–2019 годов инвестиции в основной капитал в России выросли лишь на 1,2%, следует из данных Росстата.

Что сейчас происходит с инвестициями

В первом квартале прирост инвестиций в основной капитал составил 14,5% в годовом выражении, а во втором квартале снизился до 8,3%. В общей сложности за первое полугодие рост составил 10,9%, указывает ИНП. В 2023 году, по данным Росстата, инвестиции поднялись на 9,8%, а по итогам 2022 года — на 6,7%.

Существенный рост капвложений «локализуется в ограниченном количестве секторов и лишь ограниченно влияет на среднесрочный потенциал экономического роста», отмечают авторы. Среди секторов с активным ростом инвестиций они называют оборонно-промышленный комплекс (ОПК), финансы, транспорт и логистику.

Если судить по объему инвестиций, то они действительно сосредоточены в нескольких отраслях, но если смотреть на динамику, то рост инвестиций сейчас имеет во многом фронтальный характер, отмечает руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников, подчеркивая, что выражает исключительно личную точку зрения. «В большинстве отраслей инвестиции росли и в 2023 году, и в первом полугодии 2024 года, по предварительным данным», — говорит он.

Вместе с тем высокие темпы роста инвестиций не должны создавать впечатления «беспроблемности» в этой сфере, указывал ЦМАКП в обзоре «Парадокс инвестиционной активности», опубликованном в августе. Во-первых, часть инвестиций носит вынужденный характер, связанный с «вложениями в стабилизацию», и не является классическими «инвестициями в развитие». «Речь идет о резком ускорении динамики инвестиций в объекты интеллектуальной собственности (в том числе программное обеспечение) и «прочие виды фондов» — при замедленном росте «материально-вещественного» ядра инвестиций (нежилых зданий и сооружений, а также машин и оборудования)», — поясняли эксперты ЦМАКП.

Во-вторых, эксперты центра указывают на снижение уровня технологичности инвестиций в основной капитал, выразившееся в сокращении вложений в машины и оборудование при ускоренном наращивании инвестиций в нежилые здания и сооружения.

Возможен ли «запуск фронтального инвестцикла»

Сейчас в российской макроэкономической политике сформировалась дилемма: либо обеспечить целевой уровень инфляции — 4% — за счет паузы в экономическом росте, либо сохранить экономический рост при более высоком уровне инфляции, пишет ИНП. «Ключевым фактором для выхода из сложившейся ситуации являются инвестиции. Поэтому последовательность действий могла бы состоять в запуске фронтального инвестиционного цикла и последующем снижении уровня цен на базе расширения предложения», — считают авторы. Как подчеркивает Сальников, рост инвестиций является антиинфляционным фактором, который расширяет предложение и способствует более медленной динамике цен.

У Банка России есть «дезинфляционный» сценарий (один из трех альтернативных помимо базового), в котором предполагается, что за счет увеличения инвестиций в основной капитал и технологических усовершенствований происходит существенное расширение предложения. Впрочем, вероятность этого сценария меньше, чем «проинфляционного», признает ЦБ.

ИНП прогнозирует, что во втором полугодии прирост физического объема инвестиций в основной капитал замедлится до 4,6% год к году, а по итогам года составит 6,7%. Прогнозируемые темпы прироста инвестиций в 2025–2027 годах находятся, по оценке ИНП, в интервале 1,8–2,9%.

Ожидания Минэкономразвития немного более оптимистичны: по итогам года рост составит 7,8%, а в ближайшую трехлетку будет на уровне 2,1–3,3%. Последние два года темпы роста капвложений были «крайне высоки» и такой уровень динамики длительное время продолжаться не может «просто в силу нормальных экономических причин», отмечал ранее представитель министерства.

Ключевыми рисками для экономической динамики в среднесрочной перспективе, кроме высокого уровня процентных ставок, ИНП называет замедление доходов государственного бюджета, усиление вторичных санкций и снижение доступности импорта. Кроме того, на фоне сохранения жесткой ДКП к замедлению динамики инвестиций частного сектора может привести и повышение уровня корпоративного налогообложения с 2025 года, не исключают в ИНП. Положительно на динамику инвестиций могут влиять факторы, напрямую не связанные с капитальными вложениями в здания, сооружения, машины и оборудование. «Речь идет о закупках вооружений и военной техники длительного использования, научных исследованиях, проектных работах», — уточняют они.

Стагнации инвестиционной активности в текущих условиях вряд ли стоит ожидать, считает старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. «Компании продолжат замещать импорт, наращивать экспорт в дружественные страны. Помимо гражданских производств не стоит забывать и про инвестиции в НИОКР и оборону», — говорит он.

По словам Коныгина, предприятия «продолжают наращивать инвестиционный цикл, несмотря на рост ключевой ставки», а загрузка мощностей, судя по опросам Банка России, составляет чуть выше 80% и не увеличивается. Кроме того, крупные задачи, такие как национальные цели развития, потребуют продолжения стимулирующей бюджетной политики, напоминает эксперт. Он упоминает и такой драйвер роста инвестиций, как Фонд национального благосостояния, из которого правительство ежегодно выделяет средства адресной поддержки инвестпроектам.

«На наш взгляд, такие факторы во многом поддерживают совокупный рост инвестиций в стране на уровне 5–7% в год, без влияния высоких ставок по кредитам. Обслуживание долга в большинстве отраслей идет за счет накопленных ранее прибылей и не несет угрозу на уровне всей экономики», — подчеркивает Коныгин.

Как можно поддерживать инвестиции при высоких ставках

ЦБ, после того как 13 сентября в очередной раз поднял ключевую ставку, подчеркнул, что не исключает ее дальнейшего повышения. В условиях роста ставки на заемные средства рост инвестиций невозможен, возможными инструментами поддержки капвложений могут стать фондовый рынок, собственные средства предприятий или деньги бюджета, говорит исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко. Он уточняет, что выпуск облигаций для компаний будет очень дорог, хотя сами бумаги будут пользоваться спросом за счет хорошего купонного дохода. «Но все же в текущих условиях это не путь», — полагает он.

Роста инвестиций за счет собственных средств компаний можно добиться только путем предоставления существенного инвестиционного вычета, считает эксперт. Он упоминает также предложение ЦБ субсидировать выход на биржу компаний, реализующих проекты технологического суверенитета, вместо субсидирования ставки.

«Должна быть целенаправленная честная программа стимулирования инвестиций как частных, так и государственных по отраслям с согласованием планов с компаниями, отражением их нужд, предоставлением гарантий в обмен на обязательства», — резюмирует Свириденко.

Тенденция на снижение значимости заемных средств в инвестициях продолжается, отмечает Сальников. По данным ЦМАКП, банковские кредиты составили лишь около 9% в структуре инвестиций в 2023 году. «Заемные средства сейчас слишком дороги и не могут применяться в долгосрочных инвестициях. Высокая ключевая ставка сильно дестимулирует инвестиции в нефинансовые активы и, наоборот, очень повышает привлекательность финансовых инвестиций, сбережений», — говорит он.

«Объем рублевых средств на депозитах компаний уже достиг 32 трлн руб., и при доходности 16–18% особого смысла инвестировать эти средства нет, а заемные средства без госпрограмм привлечь сложно», — солидарен Свириденко. Это будет снижать потенциал инвестиций в ближайшие два года, если не будет изменений, уверен он.

«Мы вынуждены констатировать факт, что многие компании не могут привлекать финансирование из-за роста затрат. Поэтому они смотрят на рынок капитала, возможность вклада в уставный капитал со стороны акционеров, выпуски облигаций», — указывает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.