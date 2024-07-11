Треть регионов оказались не охвачены мерами поддержки инвестиций

Инструменты государственной поддержки инвестиций для предприятий не используются в 29 регионах, установила Счетная палата. В целом по стране инвестиционные льготы не получили массовой популярности у бизнеса, следует из ее доклада

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Многочисленные меры государственной поддержки инвестиций не получили массового внедрения в регионах, а примерно в каждом третьем регионе такие инструменты вовсе не внедрены. К такому выводу пришла Счетная палата, проанализировав реализацию мер государственного стимулирования инвестиций в основных секторах экономики в 2021–2022 годах и первых трех кварталах 2023-го (РБК ознакомился с отчетом аудиторов).

Счетная палата анализировала применение четырех инструментов: соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специального инвестиционного контракта (СПИК), офсетного контракта (ОК) и инвестиционного налогового вычета (ИНВ).

«Наличие большого количества инструментов (мер) поддержки, разработанных правительством и федеральными органами исполнительной власти, не приводит к их массовому внедрению в регионах, а ряд инструментов вовсе не реализуется в отдельных субъектах Российской Федерации», — отмечается в отчете.

Недостаточный охват

В ходе анализа аудиторы установили, что инструменты поддержки капвложений используются лишь в 56 регионах, а в 29 субъектах «зафиксировано отсутствие реализации вышеуказанных инструментов». Большинство реализуемых мер поддержки сконцентрированы в 12 регионах — 235 из 378, или 62%, указано в отчете.

Самой широко применяемой льготой является инвестиционный налоговый вычет, им воспользовались 224 предприятия во всех регионах страны. Остальные меры поддержки инвестактивности реализованы не во всех регионах, подчеркивают аудиторы. Всего за весь срок реализации по состоянию на осень 2023 года было заключено 78 СПИК, 61 СЗПК и 17 ОК. Эти данные подтверждаются и проведенными Счетной палатой интервью с представителями бизнеса: «Наиболее востребованным инструментом является ИНВ, а к СЗПК, СПИК и ОК зафиксирован низкий интерес предприятий».

Среди федеральных округов по количеству реализуемых инструментов лидирует Центральный федеральный округ. Это обусловлено концентрацией производительных сил основных видов экономической деятельности, поясняет Счетная палата. Меньше всего инструментов поддержки капвложений задействует бизнес в Северо-Кавказском федеральном округе.

Отраслевые пробелы

В отраслевом разрезе в наибольшей степени охвачены государственной поддержкой стимулирования инвестиций обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, а также транспортировка и хранение. На их долю в общей сложности приходится 326 проектов поддержки инвестиций из 378, реализуемых по всей стране.

Не охваченными инвестиционными льготами остаются предприятия из непроизводственной сферы — образования, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, а также гостиницы и общепит. При этом для всех этих отраслей возможно применение мер инвестиционной поддержки, поскольку в требованиях к получению этих инструментов нет ограничений по отраслевой принадлежности, подчеркивает Счетная палата.

Аудиторы также обращают внимание на то, что почти 72% всех инвестиционных проектов в рамках рассматриваемых четырех инструментов реализуются на предприятиях обрабатывающей отрасли, составляющих около 0,11% общего количества организаций обрабатывающей промышленности. Это, по их мнению, «указывает на низкую вовлеченность предприятий в использование инструментов стимулирования инвестиций».

Некоторые из мер поддержки носят практически индивидуализированный характер и не могут иметь широкое применение, отмечает директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Например, офсетные контракты специфичны для определенных отраслей, а СЗПК подходят только для очень крупных проектов, которых в ряде регионов может не быть, поясняет он. «Эти инструменты в принципе не должны применяться повсеместно», — считает эксперт, добавляя, что они призваны быть интересными разным инвесторам в разные периоды развития.

Как льготы влияют на рост инвестиций

По итогам 2023 года общий объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 10% и номинально составил 34 трлн руб.

Проведенный анализ показал, что рост инвестиций в основной капитал не коррелирует с количеством реализуемых проектов в отдельно взятом регионе, указывает Счетная палата. При этом аудиторы отмечают, что определить суммарный объем инвестиций в основные фонды в рамках реализации инструментов поддержки не представляется возможным из-за ограниченной статистической информации.

Так, самый высокий количественный показатель реализации инструментов инвестиционной поддержки в Ростовской области (38 проектов) не делает ее лидером по инвестиционному росту в стране — динамика инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) за период 2016–2022 годов там — минус 0,7%. Тем временем Пермский край и Самарская область, реализующие только 11 и 17 проектов соответственно, имеют близкие результаты по динамике инвестиций — минус 5,3% и минус 5,2%.

Несмотря на то что максимальное количество проектов реализуется в обрабатывающей промышленности, данный вид экономической деятельности не является лидером по росту инвестиций в основной капитал, констатирует Счетная палата. На первом месте — оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, где инвестиции за 2016–2022 годы выросли почти вдвое при 30 инвестпроектах с использованием инструментов господдержки. А, например, в пищевой промышленности при 36 проектах инвестиции за этот период выросли только на 1%.

Проблемы регулирования

Счетная палата указывает на пробелы в законодательстве, регулирующем отношения в сфере инвестиционной деятельности. В частности, в отдельных регионах не приняты нормативно-правовые акты в сфере инвестиционной деятельности, также в законодательстве отсутствует понятие «инструмент (мера) стимулирования инвестиционной активности». В связи с этим ведомство рекомендует правительству до конца года подготовить предложения о закреплении в нормативных правовых актах данного термина, а также термина «офсетный контракт».

Кроме того, на федеральном уровне отсутствует единый уполномоченный орган, осуществляющий администрирование в сфере инвестиционной деятельности, не ведется сбор информации в сфере инвестиционной деятельности, что «не позволяет оценить результативность государственной поддержки». В ходе глубинных интервью представители бизнеса отмечали сложность механизма оформления льгот и рост затрат на сопровождение проекта. Иногда расходы предприятия на юридические и консалтинговые услуги для предоставления государственной поддержки превышают размер получаемых преференций, подчеркивается в докладе.

Счетная палата также рекомендует правительству:

провести инвентаризацию мер стимулирования инвестиционной активности и проработать вопрос о создании единого реестра этих мер по всем видам экономической деятельности;

проработать вопрос о создании единого информационно-сервисного цифрового ресурса по поддержке инвестиционных проектов бизнеса;

подготовить предложения об определении федерального органа исполнительной власти по осуществлению мониторинга инвестиционной деятельности.

Сейчас органом, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности, является Минэкономразвития, однако часть функций в сфере инвестиционной деятельности входит в компетенцию Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго и других ведомств, уточняет Счетная палата. Анализ международного опыта 12 государств (включая Индию, Италию, Казахстан, Китай, ОАЭ, Францию), проведенный аудиторами, показал, что во всех этих странах есть единый центр администрирования, ответственный за инвестиционную активность.

Климанов также отмечает «неполное регулирование законодательного пространства» в этой сфере: «Очень многие операции, связанные с инвестиционной активностью в регионах, формально законодательно не закреплены». По его словам, межведомственная группа при Минэкономразвития сейчас разрабатывает законопроект, уточняющий регулирование поддержки инвестиций.

Работа Минэкономразвития в области инвестиций направлена на снижение процентного риска бизнеса и наращивание капитала в отраслях, где нужно увеличивать предложение, ответил на доклад Счетной палаты замглавы ведомства Мурат Керефов. Он напомнил, что в прошлом году был запущен тематический ресурс, на котором собрано порядка 30 мер поддержки инвестпроектов, а в этом году появилась инвестиционная карта России. «На нее нанесены 15 тыс. площадок — от свободной земли под стройку до помещений для малого бизнеса», — уточнил замминистра.

По словам Керефова, в рамках проектов СЗПК создано 29 тыс. рабочих мест в 38 регионах, механизм, в частности, позволил запустить новые аэровокзальные комплексы в Новосибирске и Геленджике, крупный завод по производству удобрений в Ленинградской области, медицинский центр в Москве.

Инвестиционная деятельность в России сталкивается с целым рядом ограничений, в первую очередь финансовых, обусловленных повышением ключевой ставки ЦБ и ростом рыночных ставок по кредитам, говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Так, в 2023 году на долю банковских кредитов приходилось всего 8,7% от объема инвестиций, причем львиная доля этих средств приходится на крупнейшие компании. По словам Широва, для запуска нового инвестиционного цикла необходим набор стимулирующих мер экономической политики. «Это относится как к развитию финансового рынка, так и к механизмам банковского кредитования, а также к повышению эффективности государственных инвестиционных вложений», — уточняет он.