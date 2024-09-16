Минэк спрогнозировал торможение роста в обрабатывающих отраслях

В ряде обрабатывающих отраслей промышленности в 2025 году произойдет снижение темпов роста после бума 2023–2024 годов, ждет Минэк. В том числе в производстве металлоизделий, электроники и «прочих» транспортных средств

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

В 2025 году темпы роста промышленного производства в России замедлятся в два раза — до 2% после 4% в 2024 году. Об этом говорится в новом макропрогнозе на период до 2027 года (базовый вариант), подготовленном Минэкономразвития (есть у РБК; его содержание подтвердили два источника, знакомых с документом).

Более сильное замедление ожидается в обрабатывающих производствах, на долю которых приходится более половины в общепромышленном индексе: с 7% прироста в 2024 году до 2,9% в 2025-м. Среди отдельных отраслей кратное снижение темпов роста может произойти в производстве готовых металлических изделий, компьютеров и электронных изделий, «прочих» транспортных средств и оборудования (эти сферы частично ассоциируются экспертами с ВПК и импортозамещением).

За январь—июль 2024 года производство обрабатывающих отраслей выросло на 8,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года, следует из данных Росстата.

«Прогноз не является самосбывающимся документом, поэтому обновленные национальные проекты лежат в основе него. Они обеспечат не только выполнение задач, поставленных президентом, но и выход экономики на траекторию устойчивого роста», — прокомментировали РБК в Минэкономразвития.

Где произойдет торможение роста

По итогам 2023 года прирост промышленного производства составил 4,1%, при этом объем выпуска добывающих отраслей сократился на 1,3%, а обрабатывающих — увеличился на 8,6%, говорится в прогнозе. В среднесрочной перспективе до 2027 года ожидается продолжение «устойчивого роста» промышленного производства, в особенности в тех отраслях, которые ориентированы на «развитие экономики предложения», рассчитывают в Минэкономразвития.

Однако этот рост будет неравномерным: в ряде отраслей промышленности ведомство прогнозирует существенное замедление в 2025 году после опережающего роста в 2024-м. К таковым относятся следующие:

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

В 2023 году эта подотрасль увеличила выпуск на 36,2%, а в 2024 году темпы ее роста составят 29,7%, указано в прогнозе. Такая динамика достигается «за счет устойчивого спроса на продукцию радиоэлектронной промышленности, использования в государственных закупках, а также реализации мероприятий государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», полагают в Минэкономразвития. Однако уже в 2025 году темпы роста замедлятся до 2,5% с постепенным увеличением до 6,8% к 2027 году, следует из прогноза. На производство компьютеров, электроники и оптики приходится 3,8% совокупного выпуска обрабатывающих отраслей промышленности, следует из данных Росстата.

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

В 2023 году выпуск готовых металлических изделий вырос на 28%, в 2024 году ожидается его увеличение еще более высоким темпом — на 30,9%, следует из прогноза. При этом в 2025 году динамика роста сократится до 4,3% и не превысит 5,2% на всем прогнозном горизонте.

«Готовые металлические изделия» включают в себя широкий спектр гражданской металлопродукции — строительные металлоконструкции, резервуары, котлы и т.д., однако в динамику этого сектора также вносит вклад продукция, связанная с ВПК и импортозамещением, говорил ранее РБК руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Впрочем, точно оценить вклад последних невозможно, так как не существует оценок весов по отдельным видам деятельности.

В целом производство готовых металлоизделий отвечает примерно за 5% совокупного выпуска обрабатывающего сектора промышленности.

Производство «прочих» транспортных средств и оборудования

Если в 2023 году отрасль показала рост на 30,2%, то в 2024-м ожидается более сдержанная динамика — на уровне 15,1%. Как уточняет Минэкономразвития, такие темпы роста будут обеспечиваться за счет продления мер поддержки производства ключевой продукции авиастроения, судостроения, производства железнодорожной техники, а также государственного оборонного заказа. Резкое замедление роста выпуска в отрасли произойдет в 2025 году — до 5%, в 2026 году прогнозируется рост на 5,8%. Эта подотрасль формирует около 5% обрабатывающего сектора.

Производство электрического оборудования

В 2023 году эта подотрасль увеличила выпуск почти на 21%, но в 2024 году ожидается ее замедление до 7,2%, а в 2025 году, согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, — до 2,8%.

Министерство отмечает, что производство электрооборудования обладает «чрезвычайной важностью в смежных отраслях экономики, в том числе энергетике, автомобильной промышленности, строительстве и сельском хозяйстве».

Где ожидается ускорение роста

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

В 2024 году в этой отрасли Минэкономразвития ждет ускорение роста до 22,6% (с 16% в 2023-м) за счет «динамичного восстановления» производства на предприятиях автомобильной промышленности, прежде всего за счет отраслевых субсидий (льготное автокредитование, льготный лизинг, поддержка производства газомоторной техники), государственных закупок, а также реализации инвестиционных проектов по перезапуску производственных площадок автосборочных производств. Кроме того, сыграет роль стимулирование развития электротранспорта, осуществляемое в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», отмечается в прогнозе.

В отличие от перечисленных выше отраслей, в производстве автотранспортных средств рост продолжится в 2025 году и достигнет 30,2%, ожидает Минэкономразвития. Торможение начнется в 2026 году — по прогнозу министерства, положительная динамика выпуска не превысит 18,9%. К концу прогнозного горизонта производство автотранспортных средств будет увеличиваться на 7,2%, следует из документа.

Также Минэкономразвития ожидает, что в 2025 году производство одежды увеличится на 6,1% по сравнению с 4% в 2024 году, а производство кокса и нефтепродуктов в 2025 году вырастет на 1,4% после снижения на 0,1% в 2024-м.

Сдвиг приоритетов в экономике

В июле эксперты ЦМАКП прогнозировали, что переход к околостагнационной динамике в промышленности — «дело ближайшего времени». На отраслевом уровне рост будет все больше концентрироваться в сегменте приоритетных «малорыночных» секторов, отмечали там.

Ранее рост в таких отраслях, как производство компьютеров и электроники, готовых металлоизделий, «прочих» транспортных средств, автотранспорта, был опережающим — и во многом объяснялся сменой приоритетов в экономике, отмечает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. «Динамика будет замедляться по мере того, как выпуск в данных отраслях будет приближаться к обеспечению потребности в их продукции», — уверен он.

Тем не менее динамика большинства обозначенных отраслей все еще останется опережающей в сравнении с обработкой в целом даже с учетом замедления — и это тоже отражает структурный сдвиг экономических приоритетов, продолжает Латыпов.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 13 сентября заявила, что главным внутренним риском для базового прогноза является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы.

Прогноз Минэкономразвития в части 4% роста промышленности в целом в 2024 году — это «весьма оптимистичная оценка», и с высокой вероятностью рост в этом году будет слабее, на уровне 3–3,5%, считает Сальников. Он отметил, что факторов торможения отдельных отраслей много, часть из них действует не первый год. «Это исчерпание запаса свободных производственных мощностей, обострение кадровой проблемы, постепенное усиление санкций, ужесточение денежно-кредитной политики. Есть и конъюнктурные факторы, например снижение добычи нефти в рамках обязательств ОПЕК+, ухудшение условий работы нефтепереработки, ослабление спроса на уголь со стороны Китая», — перечисляет он.

Впрочем, говоря о структурной составляющей, Сальников отмечает, что ожидаемые «масштабы замедления машиностроительных производств переоценены». «Такие параметры роста не укладываются в задачи (да и, в общем-то, наблюдающиеся тренды) на импортозамещение и повышение технологического суверенитета», — подчеркивает он.

Для достижения технологического суверенитета правительство работает над девятью профильными нацпроектами, которые охватят множество сфер — от радиоэлектроники и станкостроения до продовольственной безопасности и новых энергетических технологий.

По нашей оценке, безусловно, реализация таких проектов будет поддерживать рост прежде всего в машиностроительных секторах, считает Сальников. «При успешном решении таких задач темпы прироста в большинстве машиностроительных производств должны оказаться не менее чем на четверть или на треть выше, чем оценка Минэкономразвития для 2025 года», — заключает он.