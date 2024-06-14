Путин анонсировал указ о направлениях научно-технологического развития

Президент Владимир Путин пообещал подписать указ о главных направлениях научно-технологического развития России. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию.

«Результатом нашей сегодняшней работы будет указ, который подготовлен и он будет подписан. Указ называется «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий», — сказал Путин в завершении заседания.

Он подчеркнул, что упоминание в указе атомной энергетики или в приоритетных направлениях, или в перечне важнейших наукоемких технологий «лишним не будет».

«Тем более что это «фишка», и здесь у нас есть явные конкурентные преимущества. Мы здесь во многом являемся лидерами без всякого преувеличения и натяжки. Поэтому ничего здесь такого, лишним не будет», — добавил глава государства.

На заседании Совета по науке и образованию в 2023 году президент призвал обновить Стратегию научно-технологического развития России и «максимально сконцентрировать кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов». Путин обратил внимание, что с тех пор как документ приняли в 2016 году, ситуация изменилась.

В действующей редакции стратегии говорится, что приоритетами на ближайшие 10-15 лет должны стать «направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке».