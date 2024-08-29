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Банк России описал сценарий возможного глобального кризиса в 2025 году

В проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ предложил три альтернативных сценария для российской экономики. В их число включен глобальный кризис, при котором фрагментация и распад мира на торговые блоки ускоряются
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В дополнение к базовому сценарию развития российской экономики возможны и альтернативные, самый неблагоприятный из которых подразумевает усиление «деглобализации» мировой экономики и обострение отношений Китая и США: в результате мировой спрос резко упадет, а ВВП России в 2025 году может снизиться на 3–4%. Это следует из размещенного 29 августа проекта «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов» Банка России.

Такой сценарий ЦБ называет «рисковым (глобальный кризис)». По оценкам регулятора, в случае его реализации мировой финансовый кризис будет сопоставим по масштабам с тем, что был в 2007–2008 годах.

Причиной мирового кризиса могут стать высокие процентные ставки и накопившиеся дисбалансы в финансовой системе. Кроме того, реализуется риск ухудшения отношений между Китаем и США, что приведет к «активной фазе деглобализации мировой экономики (фрагментации и распаду на торговые блоки/зоны)». В 2026 году снижение российской экономики в рисковом сценарии продолжится и составит от 1 до 2%.

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Два других небазовых сценария — «дезинфляционный» и «проинфляционный». Именно они демонстрируют отличие нынешних сценарных условий от представленных в прошлогоднем документе (.pdf), в котором были только два альтернативных сценария и оба связаны с внешней конъюнктурой. Один из прошлогодних сценариев («рисковый») описывал менее драматичные события в мировой экономике, подразумевая, что рост процентных ставок может вызывать «эффект домино», который «может» вылиться в мировой кризис, сопоставимый с кризисом 2007–2008 годов.

В рамках «дезинфляционного» сценария продолжение роста инвестиций, стимулирование импортозамещающих технологий и рост совокупной факторной производительности приводят к более существенному расширению предложения в 2025–2026 годах по сравнению с базовым сценарием. Но расширяющееся совокупное предложение покрывает повышенный внутренний спрос, а ускорение роста реальных зарплат не оказывает серьезного проинфляционного эффекта из‑за увеличения производительности труда. Это означает, что инфляционное давление сокращается, позволяя раньше перейти к снижению ключевой ставки (сейчас находится на уровне 18% годовых). В этом сценарии инфляция по итогам 2025-го возвращается к целевому ориентиру ЦБ — 4% и остается такой в 2026–2027 годах.

«Проинфляционный» сценарий предполагает, что высокий внутренний спрос и одновременно растущие издержки предприятий на оплату труда приведут к более высокому инфляционному давлению, чем в базовом сценарии. Из-за более высокой доли расходов бюджета на льготные программы кредитования бюджетная политика внесет более весомый вклад в динамику совокупного спроса и инфляции. Этот сценарий также предполагает усиление протекционистской политики и ввод тарифов на импорт в целях дополнительного стимулирования импортозамещения. Инфляция в таком сценарии составит 5–5,5% к концу 2025 года, по-прежнему выходя за пределы целевого ориентира ЦБ (4%).

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

В дезинфляционном сценарии российский ВВП вырастет на 2–3% в 2025 и 2026 годах. В проинфляционном темпы роста составят 1,5–2,5% в 2025 году и от 0 до 1% в 2026-м.

ЦБ отмечает, что реализация базового сценария наиболее вероятна. При этом вероятность «рискового» сценария (хотя сам по себе нынешний сценарий более тревожен) по сравнению с прошлым годом снизилась, а что касается «дезинфляционного» и «проинфляционного» сценариев, из них наиболее вероятен последний.

Риски для мировой экономики усиливаются, поэтому включение сценария «глобальный кризис» абсолютно обоснованно, считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. «Другое дело, что цены на сырье вряд ли могут упасть так быстро. Даже при рецессии в США в следующем году цены на сырье снизятся позже и, вероятно, не так глубоко, как прогнозирует ЦБ на 2026 год», — отметил он.

В прошлом году не было сценария «глобальный кризис», потому что на фоне инфляционной волны и того, что происходило в мировой экономике, это было не так актуально, говорит управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. «Сейчас, после того как мировая экономика адаптировалась к более высоким процентным ставкам, а какие-то процессы оказались более глубокими и запущенными, ситуация на рынке труда в крупнейших экономиках охладилась, вопрос о глобальном кризисе вышел на повестку», — пояснил он.

Несмотря на проблемы с платежами и другие процессы, осложняющие внешнюю торговлю, «российская экономика остается глубоко интегрированной в мировую», сказал Табах, объясняя, почему ухудшение внешних условий может повлиять на Россию. «Даже если мы не торгуем с теми или иными странами, это не значит, что нет сильной реакции на мировую экономическую динамику», — указал он.

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Банк России кризис сценарии ДКП
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