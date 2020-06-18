ФНС предупредила о риске утечки капитала при смягчении валютного контроля

Радикально ослабить валютный контроль, чтобы поддержать бизнес в кризис, было бы опасно, считают в ФНС. Устранение преград при вливании бюджетных средств в экономику чревато массовым бегством капитала, опасаются налоговики

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Хотя в национальный план восстановления экономики вошли несколько предложений по либерализации валютного регулирования, радикально ослабить контроль было бы опасно, особенно во время экономического кризиса, заявил заместитель главы ФНС Дмитрий Вольвач на вебинаре РАНХиГС при поддержке Deloitte (РБК следил за трансляцией).

Правительство подготовило национальный план по восстановлению экономики стоимостью 5 трлн руб. Либерализации валютного контроля в плане посвящен отдельный раздел. Среди мер — переход от тотального контроля к проверке только сомнительных операций, отмена на год штрафов за невозврат валютной выручки, разрешение экспортерам осуществлять зачеты встречных требований. Отменить обязанность по репатриации валютной выручки предложено только по несырьевым неэнергетическим товарам. Инициатива обошла стороной экспортеров услуг. Окончательные параметры плана должны утвердить во второй половине июня.

Как указал замглавы ФНС, при реализации нацплана «вопрос контроля за трансграничными операциями и за средствами, которые будут вливаться в поддержку отечественной экономики, — вопрос не праздный».

«В какой-то форме этот контроль, во всяком случае на период восстановления экономики, должен быть сохранен. Иначе получится странная логика: мы вливаем огромные суммы бюджетных средств в экономику, при этом убирая стены, окна и двери, а потом думаем: куда все делось, в финансовые системы каких стран эти средства перетекли совершенно бесконтрольно и беспрепятственно и где осели», — выразил опасения Вольвач.