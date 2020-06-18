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ФНС предупредила о риске утечки капитала при смягчении валютного контроля

Радикально ослабить валютный контроль, чтобы поддержать бизнес в кризис, было бы опасно, считают в ФНС. Устранение преград при вливании бюджетных средств в экономику чревато массовым бегством капитала, опасаются налоговики
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Хотя в национальный план восстановления экономики вошли несколько предложений по либерализации валютного регулирования, радикально ослабить контроль было бы опасно, особенно во время экономического кризиса, заявил заместитель главы ФНС Дмитрий Вольвач на вебинаре РАНХиГС при поддержке Deloitte (РБК следил за трансляцией).

Правительство подготовило национальный план по восстановлению экономики стоимостью 5 трлн руб. Либерализации валютного контроля в плане посвящен отдельный раздел. Среди мер — переход от тотального контроля к проверке только сомнительных операций, отмена на год штрафов за невозврат валютной выручки, разрешение экспортерам осуществлять зачеты встречных требований. Отменить обязанность по репатриации валютной выручки предложено только по несырьевым неэнергетическим товарам. Инициатива обошла стороной экспортеров услуг. Окончательные параметры плана должны утвердить во второй половине июня.

Как указал замглавы ФНС, при реализации нацплана «вопрос контроля за трансграничными операциями и за средствами, которые будут вливаться в поддержку отечественной экономики, — вопрос не праздный».

«В какой-то форме этот контроль, во всяком случае на период восстановления экономики, должен быть сохранен. Иначе получится странная логика: мы вливаем огромные суммы бюджетных средств в экономику, при этом убирая стены, окна и двери, а потом думаем: куда все делось, в финансовые системы каких стран эти средства перетекли совершенно бесконтрольно и беспрепятственно и где осели», — выразил опасения Вольвач.

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Экономика
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Кроме того, действующие ограничения поддерживают курс национальной валюты, добавил Вольвач. Так, устойчивость юаня «даже в пик кризиса, который в Китае наступил чуть раньше, чем у нас, в том числе была достигнута именно потому, что в Китае действует очень жесткие и серьезные меры защиты национальной валюты и национальной экономики, и эти меры обеспечены не только банковским регулированием, но и валютным контролем», привел пример Вольвач: «Китаю удалось сделать свой юань резервной валютой [включен в корзину валют МВФ] во многом за счет того, что был очень серьезно увеличен объем контролируемых внешних операций заимствований».

За последний год российское валютное законодательство уже смягчилось. В основном изменения коснулись граждан со счетами за рубежом. Так, с 1 января физлица могут без ограничений зачислять средства от нерезидентов на счета в странах — участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или участницах автообмена финансовой информацией. Условия распространились на валютные операции после 1 января 2018 года.

Следующим этапом должна стать либерализация контроля за зарубежным счетами компаний, считает замглавы ФНС. По его словам, сейчас такая возможность обсуждается с замглавы Минфина Антоном Дроздовым. «Ограничений по зарубежным счетам быть не должно при условии, что эти счета прозрачны для ФНС», — уверен замглавы службы. «Если контроль за зарубежными счетами в первую очередь несет фискальную функцию, то давайте мы эту историю заберем в Налоговый кодекс, разгрузим законодательство о валютном регулировании и будем контролировать иностранные счета для целей налогового контроля — нам это совершенно комфортно и нормально. Если такой законопроект появится, мы его поддержим и примем участие в подготовке», — отметил Вольвач.

Сейчас информацией о счетах с Россией не обменивается Великобритания, а США никогда не присоединялись к автообмену. «Если страна не участвует в автообмене, то сам налогоплательщик должен раз в год подавать информацию о счете [в этой стране], остатках средств и движении средств по нему», — напомнил Вольвач.

Автор: Ольга Агеева
Теги: валютный контроль, валютная выручка, господдержка
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