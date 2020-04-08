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Пандемия коронавируса ,  
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ВТО спрогнозировала спад мировой торговли из-за коронавируса в 2020 году

Фото: Robert Hradil / Getty Images

Падение объема мировой торговли в текущем году может составить более 30% из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в прогнозе Всемирной торговой организации (ВТО).

«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13–32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире», — говорится в заявлении ВОЗ.

По прогнозу ВТО, спад в текущем году может превысить масштабы сокращения торговли, наблюдавшиеся в 2008–2009 годах в период глобального финансового кризиса.

При этом торговая организация не дает прогнозов относительно уровня, до которого торговля восстановится в 2021 году. В организации отметили, что это зависит от продолжительности вспышки коронавируса и эффективности мер против эпидемии, введенных в отдельных странах.

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса
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Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила об остановке мировой экономики. По ее словам, текущая ситуация гораздо хуже той, что была в экономике в 2008–2009 годах. В связи с этим МВФ решил увеличить размер фонда экстренного финансирования для стран, запрашивающих помощь, в два раза — до $100 млрд.

Как отметила Георгиева, больше всего от последствий коронавируса страдают развивающиеся страны, так как у них «меньше ресурсов для защиты от этого двойного кризиса — кризиса здравоохранения и экономического».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: ВТО, торговля, спад, коронавирус
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