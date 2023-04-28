Силуанов поддержал выделение НДФЛ из единого налогового платежа

Платежи по НДФЛ защитят от перераспределения в уплату других налогов на едином налоговом счете, сообщил Минфин. Это поможет решить проблему кассового разрыва в бюджетах регионов из-за ЕНС. Поправки могут принять в ближайшее время

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет сразу направляться в соответствующие (региональные и местные) бюджеты, что защитит их от перераспределения в уплату других видов налогов при зачислении единого налогового платежа (ЕНП) в бюджетную систему. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета законодателей в пятницу, 28 апреля.

На совершенствовании введенного с начала года механизма ЕНП и единого налогового счета (ЕНС) настаивал Совет Федерации, обращая внимание на проблему временного кассового разрыва в бюджетах регионов. Минфин поддержал предложения по выделению НДФЛ из общего состава платежей по ЕНС.

В законопроекте, корректирующем ЕНП и ЕНС, предлагаются следующие изменения, рассказал Силуанов:

предлагается установить приоритет НДФЛ перед другими платежами, то есть сначала будет зачисляться в бюджет НДФЛ, а затем другие обязательные платежи;

суммы платежей будут сразу направляться в соответствующие бюджеты (НДФЛ идет в региональные и муниципальные бюджеты), не дожидаясь срока уплаты на основании представленных платежных документов. «Есть платежка, сразу НДФЛ зачисляется в соответствующий бюджет при соответствующем указании в этой платежке кода бюджетной классификации», — пояснил министр;

предлагается оставлять в бюджетах сумму переплат по налогам до момента, пока сам налогоплательщик не попросит их вернуть. Это поможет исключить ситуацию, при которой если есть переплата, то она списывается пропорционально со всех налогов, отметил он.

До выступления Силуанова на заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что созданная рабочая группа вместе с сенаторами, регионами и Минфином «пришла к выводу, что нужно совершенствовать механизм [ЕНС]» и «законодательно установить иммунитет на НДФЛ, то есть исключить НДФЛ [из состава платежей ЕНС]».

«Сама идея ЕНС правильная, безусловно, это очень облегчает жизнь бизнесу — вместо 50–70 платежек одна платежка. Но в то же время мы стали в Совете Федерации получать сообщения из регионов о возникновении временных кассовых разрывов в региональных, местных бюджетах в связи с применением механизма», — сказала она. НДФЛ является базовым источником доходов региональных и муниципальных бюджетов, указала она.

«Бывают ошибки, недоработки. Главное — их вовремя заметить и исправить», — добавила Матвиенко.

Законопроект об исключении НДФЛ из ЕНС нужно принять сразу после майских праздников, предложил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Поскольку НДФЛ — налог физического лица, где предприятие выступает налоговым агентом, то к ухудшению положения предприятий [и их сальдо ЕНС] это не приведет, пояснил он.

Почему регионы просят изменить ЕНС

Механизм ЕНП и ЕНС заработал с 1 января 2023 года. Его суть в том, чтобы аккумулировать налоговые платежи на едином счете и упростить процесс уплаты налогов. Сальдо единого налогового счета формируется в том числе за счет направления переплат по одним налогам на погашение сумм недоимок по другим.

В первые месяцы 2023 года поступления в региональные и особенно местные бюджеты существенно сократились, поскольку поступления от НДФЛ автоматически могут учитываться в счет исполнения обязанности по уплате недоимок по НДС и другим налогам, зачисляемым в федеральный бюджет, говорил в марте «Парламентской газете» председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Усугубляет ситуацию поздний срок уплаты ЕНП — 28-е число, а также отсутствие у регионов и муниципальных образований информации о поступлении налоговых доходов, добавил он.

Регионам в случае, если из-за списания переплат будет возникать нехватка средств в бюджетах, в Минфине советовали брать казначейские кредиты по ставке 0,1%. На такую проблему указали 15 регионов, в том числе Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский, Приморский края, Свердловская область и другие регионы, рассказал сенатор на заседании Совета законодателей.

В конце февраля статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов заявлял, что решать вопрос за счет исключения НДФЛ из единого налогового платежа не планируется. По его словам, в этом случае единый налоговый платеж перестанет быть единым, а количество платежек возрастет.

В конце марта президент Владимир Путин поручил комиссии Госсовета России по направлению «Экономика и финансы» до 15 апреля провести оценку функционирования системы ЕНС применительно к бюджетам российской бюджетной системы и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию.

РБК направил запрос в Федеральную налоговую службу.