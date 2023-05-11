Володин и Матвиенко внесли в Думу проект о первоочередном перечислении НДФЛ регионам

В Думу внесли проект о первоочередном перечислении НДФЛ в регионы

Фото: Олег Яковлев / РБК

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о первоочередном зачислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные и местные бюджеты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.

«Учитывая, что НДФЛ является основным источником налоговых доходов большинства территорий, закон обеспечит своевременное поступление средств в региональные и местные бюджеты, позволит избегать кассовых разрывов», — говорится в заявлении. С помощью законопроекта «регионы смогут более стабильно и равномерно финансировать свои расходные обязательства».

На совершенствовании механизма единого налогового платежа (ЕНП) и единого налогового счета (ЕНС) ранее настаивал Совет Федерации, обращая внимание на проблему временного кассового разрыва в бюджетах регионов.

В конце апреля министр финансов Антон Силуанов поддержал предложения Совфеда и сообщил, что, согласно законопроекту, корректирующему ЕНП и ЕНС, НДФЛ будет сразу направляться в соответствующие (региональные и местные) бюджеты, что защитит их от перераспределения в уплату других видов налогов при зачислении ЕНП в бюджетную систему.