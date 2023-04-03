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В Минфине назвали результаты единого налогового платежа за три месяца

Минфин: более ₽2,5 трлн поступило в федеральный бюджет в рамках механизма ЕНП
Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Российский бюджет на конец марта получил доходы в размере 2,5 трлн руб. за счет уплаты единого налогового платежа (ЕНП). Об этом заявил заместитель главы Минфина Владимир Колычев, его комментарий направила РБК пресс-служба ведомства.

Колычев напомнил, что в рамках этого механизма ИП и компании должны уплатить налоги единым платежом до 28 числа месяца, когда налог или сбор должен быть уплачен.

Эти средства поступают на обособленный счет в Федеральном казначействе. В конце марта таким образом было получено 2,5 трлн руб. Средства распределят в счет конкретных налогов в соответствующие бюджеты. Затем эти деньги будут отражены в бюджетной отчетности за первый квартал.

Замглавы Минфина отметил, что в целом динамика поступления ненефтегазовых доходов соответствует траектории, заложенной при формировании бюджета, а выпадающие нефтегазовые доходы компенсируются за счет средств ФНБ в соответствии с бюджетным правилом.

«Таким образом, устойчивая ситуация с доходами при формировании расходов в пределах, установленных бюджетным законодательством, укрепляет макроэкономическую и финансовую стабильность Российской Федерации», — заявил Колычев.

Единый налоговый платеж, или ЕНП, — это новый порядок уплаты обязательных платежей: налогов, взносов и сборов, ставший с 2023 года обязательным для ИП и компаний. С введением ЕНП налогоплательщикам больше не нужно заполнять несколько разных платежных документов — деньги для уплаты налогов, взносов и сборов будут поступать на единый налоговый счет. По старым правилам в апреле предпринимателю на УСН пришлось бы заполнять четыре платежки — для налога и взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ. С 2023 года ему нужно заполнить только одну платежку и единоразово перечислить всю сумму денег на единый счет.

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Накануне о поступлении в бюджет в конце марта 2,5 трлн руб. сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Да, мы видим, что несколько идет снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет», — сказал он.

Доходы бюджета к 28 марта составили 3,49 трлн руб., расходы — 7,5 трлн руб., следует из данных правительственного сайта «Электронный бюджет». Дефицит равнялся 4,77 млрд руб., пишет «Интерфакс». При этом только в первой декаде марта он достигал 3,3 трлн руб., превышая заложенный на весь 2023 год показатель.

Премьер Михаил Мишустин сообщил, что рекордный дефицит возник из-за опережающего финансирования расходов и к концу года он постепенно придет в соответствие с параметрами бюджета.

Теги
Антон Силуанов Минфин Владимир Колычев доходы бюджета Бюджет
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