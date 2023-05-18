Россия заместила доли стран ОПЕК для Китая и Индии

Пока российская нефть остается дешевой после введения санкций, на нее повышенный спрос, из-за чего вытеснены с азиатских рынков прежние поставщики, указали аналитики. Эксперты говорят, что сдвигу торговых потоков не видно конца

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Покупатели нефти в Китае и Индии скупают более дешевую российскую нефть вместо топлива от более привычных поставщиков от стран Ближнего Востока: Ирака, Саудовской Аравии и ОАЭ, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков рынка.

«У ближневосточных производителей есть все основания для беспокойства по поводу потери доли рынка в Китае и Индии в пользу российских баррелей. Похоже, что сдвигу торговых потоков не видно конца», — считает основатель консалтинговой сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

В одной из крупнейших индийских нефтегазовых компаний Bharat Petroleum отмечают, что до начала на Украине полномасштабных боев и введения международных санкций такого спроса на российскую марку Urals не было. Следовательно, указал директор компании Рамамути Рамачадан, тренд устойчив, пока российские цены низки.

В апреле Индия закупила у России рекордные 1,9 млн баррелей в день, тогда как в прошлом январе этот показатель равнялся лишь 65 тыс. баррелей в день. Поставки из стран ОПЕК+ в этот период сократились. По данным Argus Media Ltd, цена на нефть марки Urals, поставляемая в Индию, включая стоимость доставки, была 15 мая почти на $12 долларов за баррель ниже, чем на глобальный эталон Dated Brent. За последние два месяца дисконт сократился примерно на $5.

Китай с января 2022 года даже немного увеличил закупку нефти у стран ОПЕК+ вместе с увеличением импорта нефти у России на 80% за прошедший период, он составил около 1,5 млн баррелей в сутки. Сократилась отгрузка нефти из стран Западной Африки.

Евросоюз выражал озабоченность тем фактом, что индийские компании активно скупают российскую нефть, которую могут перерабатывать и продавать европейским странам. «Если дизель или бензин попадают в Европу из Индии и производятся с использованием российской нефти, что, безусловно, является обходом санкций, то страны ЕС должны принять меры», — говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

МИД Индии в ответ указал на санкционные правила Евросоюза, согласно которым после «существенной трансформации» российской нефти в третьей стране она боле российской не считается.

Но аналитики отмечают, что российская нефть все-таки возвращается на рынки Европы благодаря Индии, которая наращивает поставки. Индия не присоединилась к западным санкциям, но, как ранее сообщал Bloomberg, банки страны советовали нефтеперерабатывающим заводам не покупать российскую нефть дороже потолка цен в $60 за баррель, введенного ЕС.