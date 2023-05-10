Ирак и Саудовская Аравия повысили цены на нефть для Европы

Европейские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены доплачивать за нефть с Ближнего Востока, после того как Ирак и Саудовская Аравия подняли цены, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Багдад установил для июня официальную цену на нефть Basrah Medium на самом высоком уровне более чем за год. Саудовская Аравия также повысила цены для Европы. При этом для Азии производители из Персидского залива либо сохранили цены на стабильном уровне, либо снизили их по сравнению с месяцем ранее, отмечает Bloomberg.

Европейские НПЗ столкнулись с нехваткой среднесернистой нефти с тех пор, как в декабре прошлого года ЕС ввел эмбарго на нефть из России, которая ранее была основным поставщиком, в результате поставки резко сократились.

Кроме того, в конце марта была остановлена прокачка по нефтепроводу Киркук — Джейхан. Это произошло после того, как Турция проиграла суд в международном арбитраже в Париже. Тогда Ирак оспорил экспорт курдской нефти без контроля иракских властей, напоминает Bloomberg.

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