Цена нефти Brent превысила $33 впервые с 13 апреля

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла до $33,44 за баррель, WTI — до $30,38. На прошлой неделе МЭА улучшило свой прогноз по нефти на 2020 год, а Саудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении добычи

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Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле выросла на 1,83%, до $33,44, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Цена июльского фьючерса американской нефти марки WTI поднялась на 2,91%, до $30,38 за баррель по состоянию на 1:55 мск.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило свой прогноз по нефти на 2020 год. Согласно нему, падение спроса на сырье составит 8,6 млн барр. в сутки, а не 9,3 млн барр. в сутки, как МЭА предполагало в апреле.

Восстановить спрос помогает постепенное ослабление ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, отметили эксперты агентства. По их оценке, к концу мая под ограничениями будут находиться 2,8 млрд человек по всему миру, в то время как на пике карантинных мер это число достигало 4 млрд человек.

В мае же мировое предложение нефти упадет на 12 млн барр. в сутки в месячном выражении, до 88 млн барр. в сутки, полагают в МЭА. В этом случае предложение нефти в мире достигнет девятилетнего минимума.