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Падение цен на нефть ,  
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Цена нефти Brent превысила $33 впервые с 13 апреля

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла до $33,44 за баррель, WTI — до $30,38. На прошлой неделе МЭА улучшило свой прогноз по нефти на 2020 год, а Саудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении добычи
Фото: Eric Gay / AP
Фото: Eric Gay / AP

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле выросла на 1,83%, до $33,44, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Цена июльского фьючерса американской нефти марки WTI поднялась на 2,91%, до $30,38 за баррель по состоянию на 1:55 мск.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило свой прогноз по нефти на 2020 год. Согласно нему, падение спроса на сырье составит 8,6 млн барр. в сутки, а не 9,3 млн барр. в сутки, как МЭА предполагало в апреле.

Восстановить спрос помогает постепенное ослабление ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, отметили эксперты агентства. По их оценке, к концу мая под ограничениями будут находиться 2,8 млрд человек по всему миру, в то время как на пике карантинных мер это число достигало 4 млрд человек.

В мае же мировое предложение нефти упадет на 12 млн барр. в сутки в месячном выражении, до 88 млн барр. в сутки, полагают в МЭА. В этом случае предложение нефти в мире достигнет девятилетнего минимума.

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Бизнес
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В начале марта министры нефти стран — участниц ОПЕК и государств, не входящих в картель, не смогли продлить сделку о сокращении добычи сырья. Соглашение по ограничению производства истекло в конце марта.

На фоне распространения коронавируса и разрыва сделки мировые цены на нефть обвалились. В частности, 20 апреля стоимость майских фьючерсов нефти WTI опустилась до отметки минус $37,63 за баррель. Вслед за WTI обвалились цены и на июньские фьючерсы Brent и российской Urals. 22 апреля цена нефти Brent опустилась ниже $16 за баррель впервые с 1999 года.

Новое соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти было заключено 12 апреля и начало действовать с 1 мая. Согласно нему, в мае и июне общее сокращение добычи должно было составить 9,7 млн барр. в сутки, а Россия и Саудовская Аравия не смогут добывать более 8,5 млн барр. в сутки.

11 мая стало известно, что Саудовская Аравия в июне добровольно сократит добычу еще на 1 млн баррелей в день. О дополнительных снижениях также объявили Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Brent, нефть
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