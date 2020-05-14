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Падение цен на нефть ,  
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МЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки из-за смягчения ограничений, введенных в ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в докладе за май, опубликованном на сайте МЭА.

Согласно новому прогнозу, падение спроса составит 8,6 млн барр./сут., а не 9,3 млн барр./сут. В МЭА полагают, что постепенное ослабление ограничений на передвижение помогает восстановлению спроса. По оценке агентства, к конце мая под различными ограничениями из-за коронавируса будут находится 2,8 млрд человек по всему миру. На пике ограничительных мер это число достигало 4 млрд человек.

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В МЭА полагают, что мировое предложение нефти в мае упадет на 12 млн баррелей в сутки в месячном выражении, до 88 млн баррелей в сутки. В таком случае предложение нефти в мире достигнет девятилетнего минимума.

Как отмечается в отчете агентства, поставки нефти стран, не входящих в сделку ОПЕК+, прежде всего США и Канады, в апреле упали на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем начала года. В июне падение может достигнуть 4 млн баррелей в сутки.

В апреле МЭА спрогнозировало, что за весь 2020 год спрос на нефть в мире сократится на рекордные 9,3 млн барр. в сутки, ликвидировав накопленный рост спроса почти за десятилетие. 

На фоне разрушения спроса из-за пандемии коронавируса и наращивания поставок мировыми производителями в предыдущие месяцы избыточное предложение нефти в мире в апреле превысило 20 млн барр. в сутки.

Теги: МЭА, нефть, спрос
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