МЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год

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Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки из-за смягчения ограничений, введенных в ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в докладе за май, опубликованном на сайте МЭА.

Согласно новому прогнозу, падение спроса составит 8,6 млн барр./сут., а не 9,3 млн барр./сут. В МЭА полагают, что постепенное ослабление ограничений на передвижение помогает восстановлению спроса. По оценке агентства, к конце мая под различными ограничениями из-за коронавируса будут находится 2,8 млрд человек по всему миру. На пике ограничительных мер это число достигало 4 млрд человек.

В МЭА полагают, что мировое предложение нефти в мае упадет на 12 млн баррелей в сутки в месячном выражении, до 88 млн баррелей в сутки. В таком случае предложение нефти в мире достигнет девятилетнего минимума.

Как отмечается в отчете агентства, поставки нефти стран, не входящих в сделку ОПЕК+, прежде всего США и Канады, в апреле упали на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем начала года. В июне падение может достигнуть 4 млн баррелей в сутки.