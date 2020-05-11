Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно снизят нефтедобычу в июне

Они решили снизить добычу сырой нефти дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+. Эти меры страны рассматривают в качестве стимуляции других участников картеля выполнять условия соглашения ради стабилизации рынка

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Сразу три страны Персидского залива заявили о решении снизить в июне добычу нефти дополнительно к квоте ОПЕК+. Речь идет о Саудовской Аравии, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает Reuters.

Саудовские власти решили во время первого летнего месяца дополнительно сократить добычу нефти на 1 млн барр./сутки. Таким образом, в июне производство нефти в этой стране составит 7,5 млн барр./сутки вместо 8,5 млн барр./сутки. В саудовском Минэнерго отметили, что в результате общее сокращение добычи нефти составит около 4,8 млн барр./сутки к уровню апреля.

В ведомстве также поручили государственной компании Saudi Aramco найти возможность снизить добычу в мае от уровня 8,492 млн барр./сутки по договоренности с клиентами. Представитель Минэнерго Саудовской Аравии отметил, что целью сокращения нефтедобычи является стимулирование других стран — участников соглашения выполнить условия сделки и обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи.

Вслед за Эр-Риядом о планах сократить добычу сырой нефти в июне сообщили власти Кувейта. Они намерены снизить нефтедобычу на 80 тыс. барр./сутки дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+.