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Падение цен на нефть ,  
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Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно снизят нефтедобычу в июне

Они решили снизить добычу сырой нефти дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+. Эти меры страны рассматривают в качестве стимуляции других участников картеля выполнять условия соглашения ради стабилизации рынка
Фото: Daniel Radicevic / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Daniel Radicevic / imagebroker.com / Global Look Press

Сразу три страны Персидского залива заявили о решении снизить в июне добычу нефти дополнительно к квоте ОПЕК+. Речь идет о Саудовской Аравии, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает Reuters.

Саудовские власти решили во время первого летнего месяца дополнительно сократить добычу нефти на 1 млн барр./сутки. Таким образом, в июне производство нефти в этой стране составит 7,5 млн барр./сутки вместо 8,5 млн барр./сутки. В саудовском Минэнерго отметили, что в результате общее сокращение добычи нефти составит около 4,8 млн барр./сутки к уровню апреля.

В ведомстве также поручили государственной компании Saudi Aramco найти возможность снизить добычу в мае от уровня 8,492 млн барр./сутки по договоренности с клиентами. Представитель Минэнерго Саудовской Аравии отметил, что целью сокращения нефтедобычи является стимулирование других стран — участников соглашения выполнить условия сделки и обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи.

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Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press

Вслед за Эр-Риядом о планах сократить добычу сырой нефти в июне сообщили власти Кувейта. Они намерены снизить нефтедобычу на 80 тыс. барр./сутки дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+.

Министр энергетики Кувейта Халед аль-Фадель сообщил, что таким образом добыча нефти в июне составит 2,09 млн барр./сутки, а квота по сокращению увеличится до 721 тыс. барр./сутки от уровня октября 2018 года. Глава ведомства отметил, что Кувейт поддерживает усилия Саудовской Аравии, которые направлены на стабилизацию рынка нефти.

Также о намерениях сократить нефтедобычу в июне сообщили ОАЭ. Эмираты сократят производство сырой нефти в июне на 100 тыс. барр./сутки. Как заявил министр энергетики и промышленности Сухейль аль-Мазруи, ОАЭ решили сократить добычу на добровольной основе. По его словам, после того, как потолок добычи нефти в ОАЭ в апреле превысил 4 млн барр./сутки, страна в поддержку соглашения по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ взяла на себя обязательства по уменьшению добычи согласно ее квоте. Таким образом, общее снижение добычи в Эмиратах составит 822 тыс.барр./сутки, до 2,346 млн барр./сутки.

РБК направил запрос в Минэнерго России.

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В начале марта страны — участницы ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки. Она прекратила действовать 1 апреля, после чего лимиты на добычу нефти, установленные в картеле, были сняты. На фоне ухудшения обстановки на нефтяном рынке участники соглашения провели серию переговоров и 12 апреля договорились о рекордном сокращении добычи. Новая сделка вступила в силу 1 мая. Участники картеля договорились снизить производство на 9,7 млн барр./сутки. Это ограничение будет действовать два месяца (май и июнь), затем в течение второго полугодия страны ОПЕК+ будут сокращать добычу на 7,7 млн барр., а с 1 января 2021 года — на 5,8 млн барр. в сутки.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Алина Фадеева
Теги: Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, снижение нефтедобычи
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