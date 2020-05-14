Bloomberg назвал заработавшего на отрицательных ценах на нефть трейдера

20 апреля, когда стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в мае упала до небывалого показателя в минус $37,63, BB Energy приобрел контракты на нефть объемом 250 тыс. барр.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Британский нефтетрейдер BB Energy стал одним из немногих, кто сумел заработать в ситуации, когда владельцы фьючерсов на нефть начали платить тем, кто соглашался выкупить их бумаги, сообщает Bloomberg. По данным агентства, 20 апреля, когда стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в мае упала до небывалого показателя в минус $37,63, BB Energy приобрел контракты на нефть объемом 250 тыс. барр.

«Вовремя проведенная покупка сделала BB Energy одним из явных победителей обвала на нефтяном рынке», — отмечает Bloomberg, назвавший проведенную трейдером сделку возможностью всей жизни.

Причиной падения котировок на WTI в отрицательную зону стало скорое истечение срока торгов майскими фьючерсами, после чего владелец контракта оказался бы обязан физически забрать нефть, которую ему в большинстве случаев негде хранить. Не имеющие собственных хранилищ владельцы фьючерсов сбывали их с рук на любых условиях и в конце концов оказались вынуждены доплачивать тем, кто их выкупит. К счастью для BB Energy, у него было где разместить нефть, что и позволило неплохо заработать.

С какой именно доплатой компания соглашалась забрать нефть, Bloomberg не сообщает, максимально BB Energy могла заработать примерно $9,4 млн и сверх того получить еще 250 тыс. барр. нефти.