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«Синдром Rusal» спровоцировал сильнейший за 10 лет скачок цен на никель
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«Синдром Rusal» спровоцировал сильнейший за 10 лет скачок цен на никель
Новые санкции США, 18:15
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«Синдром Rusal» спровоцировал сильнейший за 10 лет скачок цен на никель
На торгах 18 апреля стоимость тонны алюминия впервые с августа 2011 года поднялась выше $2500. Также резко подорожал никель — стоимость тонны металла выросла более чем на $1500. FT назвала никель «жертвой синдрома Rusal»
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Мировые цены на алюминий продолжают быстрый рост на фоне опасений возникновения дефицита после попадания одного из крупнейших производителей металла, российской UC Rusal, в санкционный список Минфина США. В ходе торгов 18 апреля на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны алюминия впервые с 2011 года поднялась выше $2500​ тыс. На пике цена алюминия достигла отметки $2537,5, что на 5,88% выше уровня закрытия предыдущих торгов и является самым высоким показателем с 2 августа 2011 года.

Резкий рост цен на алюминий начался 6 апреля, после того как Минфин США объявил о включении Rusal в свой Specially Designated Nationals List (SDN). К настоящему времени стоимость тонны металла выросла примерно на 25%.

«То, что происходит в последнюю пару недель, беспрецедентно», — заявила Reuters аналитик компании Macquarie Вивьен Ллойд.

Reuters узнал об отказе японских компаний покупать у Rusal алюминий
Бизнес

Согласно прогнозу аналитиков Goldman Sachs, если поставки алюминия от Rusal на мировой рынок не возобновятся, то мировые цены на алюминий уже в ближайшем будущем могут превысить $3000 за тонну, пишет Financial Times (FT). В последний раз дороже $3000 тонна алюминия стоила в 2008 году.

Накануне, 17 апреля, стало известно, что Rusal приостановил как минимум четверть своих отгрузок алюминия на экспорт. В тот же день агентство Reuters сообщило об отказе японских компаний закупать алюминий у Rusal из-за боязни попасть под вторичные санкции со стороны США (под такие санкции могут попасть компании, заключающие сделки с фигурантами публикуемого Минфином США санкционного списка SDN).

18 апреля на LME был зафиксирован и сильнейший c 2008 года лет скачок цен на никель, одним из крупнейших поставщиков которого на мировой рынок также является Россия, сообщает FT. Стоимость тонны никеля за подскочила более чем на 10%, или $1500, достигнув на максимуме отметки $15865. Дороже $15 тыс. за тонну никель стоит впервые с февраля 2015 года, а достигнутая 18 апреля отметка оказалась максимумом с 17 декабря 2014 года.

«Никель пал жертвой синдрома Rusal», — заявил FT основатель брокерской компании Kingdom Futures Малькольм Фримен.

По мнению аналитиков, инвесторы опасаются, что в случае очередного расширения санкций США под них может попасть и компания «Норильский никель», сообщает Reuters. «На ценах определенно сказывается вероятность того, что никель будет включен [в случае нового раунда антироссийских санкций]», — пояснил Bloomberg управляющий директор по сырьевым товарам в компании BMO Capital Markets Колин Гамильтон.

Rusal на Гонконгской бирже подешевел со времен IPO в 8 раз
Бизнес

Котировки акций Rusal после введения против компании санкций резко снизились. 18 апреля торги бумагами на Гонконгской бирже закрылись на отметке 1,42 гонконгского доллара за штуку, капитализация компании снизилась до примерно $2,728 млрд. С момента IPO, которое было проведено на Гонконгской бирже в январе 2010 года, стоимость Rusal сократилась в 7,7 раза.

В то же время акции американских компаний Alcoa Corp. и Century Aluminum Co. с 6 апреля подорожали на 23,3 и 10% соответственно. Бумаги норвежской Norsk Hydro ASA, китайской Aluminium Corp. of China Ltd и индийской Hindalco Industries Ltd за это время также заметно выросли в цене.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: никель , алюминий , антироссийские санкции
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