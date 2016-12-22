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Горьков прокомментировал судьбу пакета ВЭБа в UC Rusal
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Горьков прокомментировал судьбу пакета ВЭБа в UC Rusal
Новые санкции США, 13:51
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Горьков прокомментировал судьбу пакета ВЭБа в UC Rusal
Внешэкономбанк не собирается сейчас продавать свою долю в UC Rusal, подешевевшей после введения санкций США. По словам главы госкорпорации, сейчас ВЭБ наблюдает за развитием ситуации
Сергей Горьков (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Внешэкономбанк не видит смысла сейчас продавать свой пакет в российской алюминиевой компании UC Rusal, которая значительно подешевела после попадания 6 апреля в санкционный список США. Об этом глава госкорпорации Сергей Горьков сообщил журналистам после коллегии Росимущества.

«Надо сначала все же понять, что с ним (пакетом акций. — РБК) будет дальше. Он не может быть продан сейчас в этих условиях», — сказал Горьков.

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Он пояснил, что, во-первых, ВЭБ владеет небольшим пакетом в Rusal. «И во-вторых, в данных условиях странно говорить о продаже. [Вопрос в том], могут ли быть инвесторы на этот пакет. Сейчас все находятся на stand by и смотрят, каким образом ситуация будет меняться», — отметил глава ВЭБ.

Горьков добавил, что госкорпорация внимательно следит за изменением стоимости Rusal. »[Это] все, что мы можем сейчас сделать», — сказал он.

На вопрос РБК, будет ли ВЭБ участвовать в поддержке Rusal, Горьков ответил: «Мы не государство, мы не поддерживаем компании». «Мы банк, проблема Rusal для нас тоже проблема... Все зависит от того, каким образом Rusal будет справляться со своей проблемой», — добавил он.

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Горьков напомнил, что ВЭБ выдал Rusal​ кредитов более чем на 100 млрд руб. «Все кредиты, которые у нас были выданы, были выданы до этого (до санкций. — РБК). Мы, конечно же, встречались с руководством Rusal, внимательно с ними общаемся. Желаем им удачи в непростой ситуации», — сказал он. 

6 апреля Минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Олега Дерипаску в санкционный список SDN. Санкции подразумевают полную изоляцию компании от американской финансовой системы. Этой связи компания объявила о возможных технических дефолтах. 

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Rusal дешевел всю прошлую неделю, на этой неделе падение продолжилось. В понедельник рыночная капитализация компании, по данным Гонконгской биржи, опустилась до $2,728 млрд. Таким образом, с момента IPO, проведенного на Гонконгской бирже в январе 2010 года, стоимость Rusal сократилась в 7,7 раза.

На прошлой неделе Нью-Йоркская товарная биржа отменила разрешения на поставки металла брендов UC Rusal по фьючерсным контрактам, а лондонская LME заявила о приостановке торгов алюминием компании.

Авторы: Антон Фейнберг, Семен Нехорошкин.
Теги: ВЭБ , Русал
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