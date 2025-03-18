Решетников назвал «задачу номер один» для развития экономики России
Российская экономика продолжает расти, но темпы роста замедляются, именно поэтому основной задачей остается поддержка «инвестиционного ритма». Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.
«Мы видим по январским данным замедление темпов, видим сокращение перспективных заказов у бизнеса, ужесточение ДКП, высокий «ключ», макропруденциальные меры, — сказал Решетников. — Все это ведет к сжатию кредитования и, конечно, негативно влияет на инвестиции».
Глава Минэкономразвития отметил, что на фоне снижения рентабельности бизнеса увеличивается стоимость обслуживания госдолга и бюджетных обязательств по программам его поддержки.
Как напомнил Решетников, правительство рассчитывает, что к 2030 году объем инвестиций в основной капитал увеличится не менее чем на 60% по сравнению с базовым, 2020-м. Но задачу по увеличению их объема предстоит решать «уже в новых, более сложных условиях».
Сейчас усилия правительства сосредоточены на том, чтобы «поддержать инвестиционный ритм», подчеркнул он. «Задача номер один — это обеспечение макростабильности. Мы здесь вместе с Банком России, Минфином работаем над взаимоувязкой денежно-кредитной, налогово-бюджетной политики», — указал Решетников. По его словам, необходимо также усовершенствовать управление структурой госдолга и ограничить рост кредитования в государственном секторе.
В апреле 2022 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что масштабные санкции против России потребуют структурных изменений экономики и поиска новых моделей бизнеса. С конца прошлого года восстановительные темпы роста экономики начали замедляться, появились первые признаки охлаждения, отмечал в феврале Решетников. В числе признаков, которые говорят о сохранении тенденции, он называл сокращение объемов заказов у бизнеса и замедление темпов роста ряда областей.
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