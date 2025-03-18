Решетников назвал «задачу номер один» для развития экономики России

На фоне замедления темпа роста российской экономики главной задачей остается поддержка «инвестиционного ритма». Власти рассчитывают, что к 2030 году объем инвестиций в основной капитал увеличится не менее чем на 60% к 2020 году

Максим Решетников (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская экономика продолжает расти, но темпы роста замедляются, именно поэтому основной задачей остается поддержка «инвестиционного ритма». Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.

«Мы видим по январским данным замедление темпов, видим сокращение перспективных заказов у бизнеса, ужесточение ДКП, высокий «ключ», макропруденциальные меры, — сказал Решетников. — Все это ведет к сжатию кредитования и, конечно, негативно влияет на инвестиции».

Глава Минэкономразвития отметил, что на фоне снижения рентабельности бизнеса увеличивается стоимость обслуживания госдолга и бюджетных обязательств по программам его поддержки.

Как напомнил Решетников, правительство рассчитывает, что к 2030 году объем инвестиций в основной капитал увеличится не менее чем на 60% по сравнению с базовым, 2020-м. Но задачу по увеличению их объема предстоит решать «уже в новых, более сложных условиях».

Сейчас усилия правительства сосредоточены на том, чтобы «поддержать инвестиционный ритм», подчеркнул он. «Задача номер один — это обеспечение макростабильности. Мы здесь вместе с Банком России, Минфином работаем над взаимоувязкой денежно-кредитной, налогово-бюджетной политики», — указал Решетников. По его словам, необходимо также усовершенствовать управление структурой госдолга и ограничить рост кредитования в государственном секторе.

В апреле 2022 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что масштабные санкции против России потребуют структурных изменений экономики и поиска новых моделей бизнеса. С конца прошлого года восстановительные темпы роста экономики начали замедляться, появились первые признаки охлаждения, отмечал в феврале Решетников. В числе признаков, которые говорят о сохранении тенденции, он называл сокращение объемов заказов у бизнеса и замедление темпов роста ряда областей.