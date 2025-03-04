Решетников назвал признаки охлаждения экономики России

Максим Решетников (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Замедление темпов роста в ряде отраслей и сокращение объема заказов у бизнеса указывают на охлаждение экономики России. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова передает «РИА Новости».

«В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы», — сообщил он на совместном заседании комитетов Госдумы по экономической политике, контролю, малому и среднему предпринимательству, развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и региональной политике и местному самоуправлению.

Среди признаков министр перечислил замедление темпов роста в ряде отраслей, то, что рост перестал быть фронтальным, сокращение объема заказов у бизнеса и ужесточение денежно-кредитной политики.

Эти процессы ведут к снижению кредитования и сдерживанию спроса, а также влияют на инвестиционную сферу, пояснил он.

Денежно-кредитная политика оказывает прямое влияние на бюджетную, продолжил Решетников. Так, рост ставок приводит к повышению стоимости обслуживания как госдолга, так и бюджетных обязательств, прежде всего по программам льготного кредитования.

Главные задачи министерства в такой ситуации — совместно с Центробанком и Минфином обеспечить макростабильность, в том числе через соотношение денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, заключил министр.

О том, что экономика России с конца 2024 года вошла в период охлаждения, Решетников сообщил еще 17 февраля. Тогда он также назвал сокращение объемов заказов у бизнеса и замедление темпов роста ряда областей в числе признаков охлаждения.